СМИ: Иньеста в понедельник подпишет контракт с японским «Виссел Кобе»

Сразу после матча 38-го тура чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» игрок отправится в Японию, где состоится подписание соглашение. В понедельник он будет предствален болельщикам президентом клуба Хироши Микитани.

Иньеста выступает за «Барселону» с 2002 года, а в системе клуба находится с 1996 года. За первую команду он провел 673 матча, в которых забил 57 мячей и сделал 119 результативных передач.