Бекхэм сфотографировался с Рамосом на базе «Реала»

Игроки мадридского клуба готовятся там к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет 26 мая в Киеве.



С Бекхэмом сфотографировался защитник «Реала» Серхио Рамос.



«С человеком, у которого больше всего тату на сантиметр кожи! И с моим любимчиком! Великий среди великих, мистер Дэвид Бекхэм», — подписал снимок Рамос.