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16:21 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Бекхэм сфотографировался с Рамосом на базе «Реала»

Бывший игрок «Реала» Дэвид Бекхэм заехал в гости на базу команды в Вальдебебас.

Игроки мадридского клуба готовятся там к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет 26 мая в Киеве.

С Бекхэмом сфотографировался защитник «Реала» Серхио Рамос.

«С человеком, у которого больше всего тату на сантиметр кожи! И с моим любимчиком! Великий среди великих, мистер Дэвид Бекхэм», — подписал снимок Рамос.

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