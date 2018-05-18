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Бекхэм сфотографировался с Рамосом на базе «Реала»
Бывший игрок «Реала» Дэвид Бекхэм заехал в гости на базу команды в Вальдебебас.
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Бывший игрок «Реала» Дэвид Бекхэм заехал в гости на базу команды в Вальдебебас.
Игроки мадридского клуба готовятся там к финалу Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет 26 мая в Киеве.
С Бекхэмом сфотографировался защитник «Реала» Серхио Рамос.
«С человеком, у которого больше всего тату на сантиметр кожи! И с моим любимчиком! Великий среди великих, мистер Дэвид Бекхэм», — подписал снимок Рамос.