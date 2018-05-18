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15:28 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Мбаппе сфотографировался со своей восковой фигурой

Форвард «ПСЖ» побывал в музее восковых фигур в Париже. Там футболист сфотографировался с копией самого себя.

«Быть самой молодой знаменитостью в музее Гревен — это честь», — написал Мбаппе.

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