Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Мбаппе сфотографировался со своей восковой фигурой
Форвард «ПСЖ» побывал в музее восковых фигур в Париже. Там футболист сфотографировался с копией самого себя.
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Форвард «ПСЖ» побывал в музее восковых фигур в Париже. Там футболист сфотографировался с копией самого себя.
«Быть самой молодой знаменитостью в музее Гревен — это честь», — написал Мбаппе.