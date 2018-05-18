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15:48 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир КПЛ из «Астаны» может перейти в шотландский «Селтик»

Ветеран шотландского футбола и комментатор Давид Прован в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился информацией о том, что полузащитник «Астаны» Патрик Твумаси заинтересовал шотландский «Селтик».

«Хавбек «Селтика» Патрик Робертс покидает команду в конце этого сезона. Это серьезная потеря. Сейчас в команде подыскивает ему замену. Рассматриваются несколько кандидатов, в число которых входит и игрок «Астаны» Патрик Твумаси. Есть большая вероятность, что этим летом он примерит форму «Селтика», — отметил Прован.

Отметим, что «Селтик» и раньше интересовался Твумаси, но официальных предложений полузащитнику «Астаны» не поступало.

В январе этого года появилась информация о том, что турецкий «Бурсаспор» и «Астана» достигли договоренности по трансферу Твумаси, но в итоге сделка сорвалась. Также интерес к Твумаси проявлялся со стороны французского «Кана», московского «Спартака», немецкого «Штутгарта» и клуба из Японии.

Напомним, 23-летний Твумаси выступает за «Астану» с 2013 года. Его действующий контракт рассчитан до конца 2019 года.

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