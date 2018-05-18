СМИ: Роналду готов выплатить штраф в размере €14 млн по делу о неуплате налогов

Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму €14,8 млн. По данным издания, 33-летний футболист признал четыре случая нарушения налогового законодательства Испании. Ранее он предлагал выплатить налоговой службе €3,8 млн, но ведомство отказалось.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года.