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15:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Роналду готов выплатить штраф в размере €14 млн по делу о неуплате налогов

ТАСС, 18 мая. Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду готов выплатить штраф в размере €14 млн для закрытия дела об уклонении от уплаты налогов в Испании. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

Роналду обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму €14,8 млн. По данным издания, 33-летний футболист признал четыре случая нарушения налогового законодательства Испании. Ранее он предлагал выплатить налоговой службе €3,8 млн, но ведомство отказалось.

Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист победил на чемпионате Европы 2016 года.

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