Моуринью vs Конте, прощание Хайнкеса и надежда Спаллетти

Источник: Спорт-Экспресс

ФИНАЛ АНГЛИЙСКОГО СЕЗОНА

Если во время чемпионата Англии вас лишило главной интриги тотальное превосходство «Манчестер Сити», кубковый турнир этот пробел сполна компенсирует. «Горожане» из него давно вылетели, и на финише сезона мы получим отличный десерт в виде противостояния «МЮ» и «Челси». Эти игры сами по себе классика английского футбола, а тут еще обе команды пытаются спасти бестрофейный сезон. И если «красные дьяволы» хотя бы утешились путевкой в Лигу чемпионов, то у синих и этого нет. Может быть, будет хотя бы кубок, в последний раз гостивший на «Стэмфорд Бридж» шесть лет назад?

Английскую карьеру Антонио Конте это вряд ли не спасет, но хотя бы новый титул итальянец получит. Первая попытка год назад завершилась проигранным «Арсеналу» финалом. Но и недолюбливающему итальянца Жозе Моуринью победа необходима. В прошлом сезоне у португальца были Лига Европы и Кубок лиги, а сейчас похвастаться нечем. Так, может быть, Особенный благодаря обожающему забивать на «Уэмбли» Алексису Санчесу выиграет старейший турнир планеты, всего раз покорившийся ему 11 лет назад в качестве главного тренера «Челси»?

ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ

Возможно, у матча «Бавария» — «Айнтрахт» не самая громкая афиша. Это не немецкое класико, и даже не принципиальное противостояние мюнхенцев с серебряным призером чемпионата «Шальке», однако сюжет у берлинского матча будет что надо. В чем-то субботняя игра будет даже символичной, ведь проводящий последний официальный матч в карьере Юпп Хайнкесс передаст эстафету своему наследнику — прощающемуся с Франкфуртом Нико Ковачу.

Это уже вторая дуэль специалистов с тех пор, как в Мюнхене объявили о грядущих переменах. Три недели назад Хайнкес выставил на игру практически второй состав, что не помешало ему разгромить «Айнтрахт» (4:1). Что же будет сейчас, когда у «Баварии» на поле будут все звезды? Устроят ли они еще одну выволочку будущему наставнику, или Ковач проведет работу над ошибками и оставит «Баварию» без «золотого дубля»? Мюнхенцам, естественно, хочется не только получить кубок, но и реабилитироваться за 1:4 от «Штутгарта», а «Айнтрахту» только победа откроет дорогу в Лигу Европы.

ИММОБИЛЕ ПРОТИВ ИКАРДИ

Римский стадион «Олимпико» в последние недели стал ареной главных итальянских матчей. 8 мая здесь четвертый раз подряд выиграл кубок страны «Ювентус». В прошлое воскресенье «Старая синьора» на олимпийской арене оформила седьмой подряд чемпионский титул и четвертый «золотой дубль», а теперь в Вечном городе решится судьбы последней итальянской путевки в Лигу чемпионов. Многие предполагали, что после кошмарного домашнего поражения «Интера» от «Сассуоло» все прояснится еще неделю назад, но «Лацио» ухитрился едва не проиграть находящему в зоне вылета «Кротоне» (2:2).

Теперь интрига не просто ожила, а пылает ярким пламенем. Еще в прошлом сезоне тренировавший «Рому» Лучано Спаллетти в случае победы над «орлами» финиширует на четвертом месте благодаря лучшему балансу личных встреч, а это фактически гарантирует продление работы экс-тренера «Зенита». Сопутствующая интрига главного матча заключительного тура — спор за звание лучшего снайпера серии А между Чиро Иммобиле и Мауро Икарди, на счету которых сейчас соответственно 29 и 28 голов.

ЛИГОЧЕМПИОНСКАЯ РАЗВЯЗКА ВО ФРАНЦИИ

Интрига последнего тура чемпионата Франции — распределение двух путевок в Лигу чемпионов между тремя претендентами. К сожалению, календарь в последнее время не предполагал очных встреч конкурентов как между собой, либо с давно обеспечившим себе золото «ПСЖ». Соответственно, соискатели вели заочный спор под лозунгом: «Кто меньше ошибется». Лучше остальных это удавалось «Лиону», после памятного проигрыша ЦСКА выдавшему серию из семи побед. Еще одна гарантировала бы место в тройке, однако проигрыш в Страсбуре лишил команду Брюно Женезьо второго места, и теперь ее ждет самый неприятный из возможных соперников — сражающаяся за Лигу Европы «Ницца» во главе с набравшим отличную форму Марио Балотелли.

Наиболее же комфортно чувствует себя вернувший себе второе место «Монако». Монегаскам хватит гостевой ничьей, хотя их соперник «Труа» мотивирован битвой за выживание. Впрочем, как и «Лион», клуб из Княжества зависит от себя, тогда как игравший на два фронта финалист Лиги Европы «Марсель» рискует остаться четвертым. Команда потеряла настроение после разгрома от «Атлетико», лишилась травмированного Пайета и еще вынуждена рассчитывать на осечки конкурентов.

ЧТО СМОТРЕТЬ НА ВЫХОДНЫХ

19 мая, суббота

«Челси» — «Манчестер Юнайтед». 19.15. Стадион «Уэмбли».

«Бавария» — «Айнтрахт». 21.00. Стадион «Олимпиаштадион».

«Вильярреал» — «Реал». 21.45. Стадион «Керамика».

«Лион» — «Ницца». 22.00. Стадион «Групама».

20 мая, воскресенье