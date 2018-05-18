«Кайрат» проверит «Шахтер» на состоятельность. Превью к 11-му туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 11

19 мая (суббота)

«Акжайык» — «Жетысу»

Уральцы к предстоящему домашнему поединку подходят без главного тренера. Как известно, Владимир Мазяр покинул команду после поражения от «Актобе» (3:5), хотя при нем она смотрелась довольно боевито. И как поговаривают, украинец не нашел поддержку со стороны руководства. Как бы то ни было, хозяевам предоставляется шанс набрать очки во встрече с равным по силам соперником. При этом талдыкорганцы в последних двух турах не проигрывали, вследствие чего вправе рассчитывать на продление беспроигрышной серии. В таблице семиреченцы занимают шестое место, опережая на один балл идущих на восьмой строчке уральских футболистов.

В личных встречах соблюден паритет, каждая из команд имеет в активе по десять побед при двух ничейных результатах. Разве что «Жетысу» забил на три мяча больше (33−30). Кроме того, талдыкорганцы в 2013 году отпраздновали самую крупную победу над «Акжайыком» — 5:1.

«Астана» — «Актобе»

В предыдущем туре актюбинцы порадовали болельщиков результативной игрой, но в то же время не совсем удачно действовали в обороне, в связи с чем им трудно будет сыграть на ноль с действующим чемпионом, у которого, кстати, одна из надежных защит в премьер-лиге (четыре пропущенных мяча). Ну, и северяне крайне редко уступают на своем поле, так что фаворит в этом матче очевиден. На данный момент команда Григория Бабаяна уверенно лидирует в таблице, тогда как «красно-белые» только 11-е.

Прежде «Астана» одержала 17 побед над «Актобе» при десяти ничьих и восьми поражениях с разницей мячей 46−31. Столичному клубу принадлежит и самая крупная виктория в «личке» — 6:1 (2014).

«Кайсар» — «Атырау»

Кызылординцы в последних четырех турах не пропустили ни одного мяча, набрав в общей сложности восемь очков. Очевидно постараются продолжить поступательное движение по турнирной лестнице, где они пока расположились на седьмой ступеньке. Атыраусцы при новом тренере Адриане Сосновском уступили только «Астане», поэтому хочется надеяться, что в этом матче без боя не сдадутся. Да и непростое турнирное положение (12-е место) заставит их сыграть на результат. Другое дело, как повезет.

Стороны в 30-й раз сыграют между собой. В предыдущих играх «Кайсар» оказывался сильнее в десяти случаях при восьми ничьих и 11 неудачах с отрицательной разницей мячей 29−32. В 2007 году кызылординцы потерпели от «нефтяников» самое крупное поражение — 0:4.

«Иртыш» — «Кызыл-Жар СК»

Павлодарцы не без доли везения выиграли в последнем матче чемпионата у «Шахтера». В этот раз им играть с командой чуть послабее, и проигрывать ей ни в коем случае нельзя, иначе пропустят вперед петропавловцев. На сегодняшний день «Иртыш» располагается на девятой позиции и всего на два пункта опережает идущего следом «Кызыл-Жар СК», не побеждавшего еще на выезде в этом сезоне.

В предыдущих 26 играх удача сопутствовала «Иртышу» в 17 случаях при пяти ничьих и четырех поражениях с разницей мячей 44−16. В 2006 году павлодарскому клубу посчастливилось разгромить северо-казахстанцев со счетом 5:0.

«Ордабасы» — «Тобол»

Южане играют «ни шатко — ни валко», растеряв довольно много очков. Несмотря на это, несильно усугубили турнирную ситуацию, обосновавшись на четвертой строчке, костанайцы замыкают призовую тройку. Правда, в домашних играх «Ордабасы» не допускает явных провалов, не считая поражение чемпиону, «Астане» (1:2). Более того, шымкентцы понимают, что в случае поражения, отпустят вперед «Тобол» на шесть пунктов, наверстать которые потом будет нелегко. В общем, игра обещает быть упорной.

Надо заметить, что «Ордабасы» ранее не совсем успешно противостоял «Тоболу», потерпев в 38 матчах 20 поражений при восьми ничьих и десяти победах с соответствующей разницей мячей 37−56.

«Кайрат» — «Шахтер»

Язык не поворачивается назвать этот матч центральным в туре, но он, безусловно, один из самых интереснейших. Хотя бы по тому, что «Шахтер» показывает более цельную игру, чем многие другие участники чемпионата. Естественно, карагандинцы небезупречно выступают, достаточно вспомнить провал в Кызылорде в девятом туре (0:3), тем не менее в гостях способны упереться. Ко всему прочему именно «Шахтер» нанес «Астане» первое поражение в сезоне. Так что «Кайрату» еще потребуется подтвердить свой класс. В таблице «горняки» расположились на пятом месте и на целых десять очков отстали от «Кайрата» (вторая строчка).