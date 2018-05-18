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12:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роналдинью: Отрицательно отношусь к системе видеоповторов

Легенда мирового футбола Роналдинью на пресс-конференции в Краснодаре, куда он приехал в рамках рекламной кампании известной торговой сети, подчеркнул, что отрицательно относится к системе видеоповторов, передает корреспондент «СЭ» Екатерина ПОТАПОВА.

Источник: РИА "Новости"

— Знали ли вы что-либо о городе Краснодаре до приезда сюда? И слышали ли что-нибудь о стадионе футбольного клуба «Краснодар»?

— Да, с самого начала я знал от многих бразильцев, которые здесь играли, о городе. К сожалению, не имел еще возможности познакомиться с инфраструктурой футбольного клуба «Краснодар». Вчера приехал вечером, сегодня с утра начали работать. Надеюсь позже все увидеть.

— Какое отношение у вас к системе видеоповторов?

— Я отрицательно отношусь к этому. У всех есть право на ошибку. Здесь спорные моменты важны, в футболе всегда так было.

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