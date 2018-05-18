Роналдинью: Отрицательно отношусь к системе видеоповторов
Легенда мирового футбола Роналдинью на
Легенда мирового футбола Роналдинью на
— Знали ли вы
— Да, с самого начала я знал от многих бразильцев, которые здесь играли, о городе. К сожалению, не имел еще возможности познакомиться с инфраструктурой футбольного клуба «Краснодар». Вчера приехал вечером, сегодня с утра начали работать. Надеюсь позже все увидеть.
— Какое отношение у вас к системе видеоповторов?
— Я отрицательно отношусь к этому. У всех есть право на ошибку. Здесь спорные моменты важны, в футболе всегда так было.