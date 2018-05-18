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Карадениз и Текке согласились работать тренерами в «Трабзонспоре»
Бывшие игроки «Рубина» Гёкдениз Карадениз и Фатих Текке могут стать тренерами турецкой команды «Трабзонспор», сообщает Yeni Şafak.
Бывшие игроки «Рубина» Гёкдениз Карадениз и Фатих Текке могут стать тренерами турецкой команды «Трабзонспор», сообщает Yeni Şafak.
По информации источника, руководство «Трабзонспора» провело переговоры с Караденизом и Текке, заручившись их согласием работать в паре. У Гёкдениза также есть возможность стать одним из помощников Курбана Бердыева в «Рубине».
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