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10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Карадениз и Текке согласились работать тренерами в «Трабзонспоре»

Бывшие игроки «Рубина» Гёкдениз Карадениз и Фатих Текке могут стать тренерами турецкой команды «Трабзонспор», сообщает Yeni Şafak.

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, руководство «Трабзонспора» провело переговоры с Караденизом и Текке, заручившись их согласием работать в паре. У Гёкдениза также есть возможность стать одним из помощников Курбана Бердыева в «Рубине».

Оба экс-футболиста являются воспитанниками клуба из Трабзона. Карадениз совсем недавно завершил игровую карьеру, проведя последний матч за «Рубин». Текке выступал за казанцев в 2010 году, а до этого был игроком «Зенита». В 2012-м он повесил бутсы на гвоздь, после чего решил начать тренерскую карьеру. В последнее время Фатих работал в «Денизлиспоре».

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