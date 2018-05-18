Назван автор лучшего гола КПЛ-2018 в апреле

«В прошедшем месяце команды элитного дивизиона страны отправили в ворота друг друга 58 мячей. Ранее в итоговое голосование прошли четыре претендента: Хрвое Милишевич забил лучший гол в четвертом туре премьер-лиги, в следующем туре опрос выиграл гол Бактиера Зайнутдинова, далее победителем голосования стал Асланбек Какимов, а в седьмом туре КПЛ наибольшее количество голосов набрало взятие ворот в исполнении Милана Радина.