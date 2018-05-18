Назван автор лучшего гола КПЛ-2018 в апреле
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела среди болельщиков голосование и определила автора лучшего гола чемпионата Казахстана в апреле, сообщается на официальном сайте Лиги.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела среди болельщиков голосование и определила автора лучшего гола чемпионата Казахстана в апреле, сообщается на официальном сайте Лиги.
«В прошедшем месяце команды элитного дивизиона страны отправили в ворота друг друга 58 мячей. Ранее в итоговое голосование прошли четыре претендента: Хрвое Милишевич забил лучший гол в четвертом туре
По итогам опроса, проходившего на официальном сайте ПФЛК ровно неделю, большинство любителей футбола отдали свое предпочтение эффектному голу Милана Радина в «девятку» ворот «Кызыл-Жар СК», — говорится в сообщении.
Результаты голосования:
1. Милан Радин («Актобе» — «Кызыл-Жар СК», 2:0) — 46 процентов голосов;.
2. Хрвое Милишевич («Ордабасы» — «Актобе», 3:1) — 35;.
3. Бактиер Зайнутдинов («Астана» — «Кайрат», 1:1) — 14;.
4. Асланбек Какимов («Шахтер» — «Актобе», 1:1) — 5.
Также отмечается, что мяч Милана Радина, ставший лучшим взятием ворот апреля, становится участником итогового голосования, которое состоится после завершения чемпионата.