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10:11 (мск), источник: Vesti.kz

Назван автор лучшего гола КПЛ-2018 в апреле

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела среди болельщиков голосование и определила автора лучшего гола чемпионата Казахстана в апреле, сообщается на официальном сайте Лиги.

«В прошедшем месяце команды элитного дивизиона страны отправили в ворота друг друга 58 мячей. Ранее в итоговое голосование прошли четыре претендента: Хрвое Милишевич забил лучший гол в четвертом туре премьер-лиги, в следующем туре опрос выиграл гол Бактиера Зайнутдинова, далее победителем голосования стал Асланбек Какимов, а в седьмом туре КПЛ наибольшее количество голосов набрало взятие ворот в исполнении Милана Радина.

По итогам опроса, проходившего на официальном сайте ПФЛК ровно неделю, большинство любителей футбола отдали свое предпочтение эффектному голу Милана Радина в «девятку» ворот «Кызыл-Жар СК», — говорится в сообщении.

Результаты голосования:

1. Милан Радин («Актобе» — «Кызыл-Жар СК», 2:0) — 46 процентов голосов;.

2. Хрвое Милишевич («Ордабасы» — «Актобе», 3:1) — 35;.

3. Бактиер Зайнутдинов («Астана» — «Кайрат», 1:1) — 14;.

4. Асланбек Какимов («Шахтер» — «Актобе», 1:1) — 5.

Также отмечается, что мяч Милана Радина, ставший лучшим взятием ворот апреля, становится участником итогового голосования, которое состоится после завершения чемпионата.

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