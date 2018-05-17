«Шахтер» продлил контракт с главным тренером Фонсекой
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека продлил контракт с футбольным клубом на два года, сообщил президент «горняков» Ринат Ахметов.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека продлил контракт с футбольным клубом на два года, сообщил президент «горняков» Ринат Ахметов.
«Паулу Фонсека — в “Шахтере”, и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года. Я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу — профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать», — приводятся слова Ахметова на сайте команды.
Португальский специалист возглавил «Шахтер» в 2016 году. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Украины, выиграл два Кубка Украины, в текущем сезоне пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фонсека, ранее работавший в португальских клубах «Порту», «Брага», «Пасуш де Феррейра», входил в список пяти претендентов на пост главного тренера