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17 мая, источник: Р-Спорт

«Шахтер» продлил контракт с главным тренером Фонсекой

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Главный тренер донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека продлил контракт с футбольным клубом на два года, сообщил президент «горняков» Ринат Ахметов.

Источник: AFP 2018

«Паулу Фонсека — в “Шахтере”, и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года. Я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу — профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать», — приводятся слова Ахметова на сайте команды.

Португальский специалист возглавил «Шахтер» в 2016 году. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Украины, выиграл два Кубка Украины, в текущем сезоне пробился в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фонсека, ранее работавший в португальских клубах «Порту», «Брага», «Пасуш де Феррейра», входил в список пяти претендентов на пост главного тренера санкт-петербургского «Зенита».

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