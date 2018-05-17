«Шахтер» продлил контракт с главным тренером Фонсекой

«Паулу Фонсека — в “Шахтере”, и я очень рад этому! Мы подписали новый контракт на два года. Я убежден, что впереди нас будут ждать новые успехи. Паулу — профессионал. Это амбициозный человек. Трудолюбивый человек. И у него хорошие идеи. Он знает, что делать», — приводятся слова Ахметова на сайте команды.