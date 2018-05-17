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«Ман Сити» за сезон заработал меньше «МЮ», несмотря на чемпионство
Чемпион Англии «Манчестер Сити» за сезон-2017/18 заработал от
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Чемпион Англии «Манчестер Сити» за сезон-2017/18 заработал от
Данная сумма складывается из пяти пунктов: фиксированная сумма всем клубам
Несмотря на то, что «Ман Сити» финишировал на первом месте, по полученным средствам он уступил ставшему вторым «Манчестер Юнайтед». Причиной стало то, что «МЮ» получил больше телетрансляций и, соответственно, больше отчислений. Впрочем, преимущество
Меньше всего заработал «Вест Бромвич», занявший последнее место: 94 666 492.