«Ман Сити» за сезон заработал меньше «МЮ», несмотря на чемпионство

Данная сумма складывается из пяти пунктов: фиксированная сумма всем клубам премьер-лиги (34 812 558), отчисления от телетрансляций (30 390 736), выплата за место в таблице (38 625 360), а также фиксированные суммы отчислений от международных телетрансляций (40 771 108) и от спонсора чемпионата Англии (4 838 892).

Несмотря на то, что «Ман Сити» финишировал на первом месте, по полученным средствам он уступил ставшему вторым «Манчестер Юнайтед». Причиной стало то, что «МЮ» получил больше телетрансляций и, соответственно, больше отчислений. Впрочем, преимущество вице-чемпионов оказалось небольшим — 328 491 фунт.