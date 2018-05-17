Буффон уходит из «Ювентуса». Куда?
Легендарный итальянский голкипер объявил о завершении туринского этапа карьеры, но намекнул, что его футбольный путь не закончен.
Легендарный итальянский голкипер объявил о завершении туринского этапа карьеры, но намекнул, что его футбольный путь не закончен.
В четверг Буффон дал прощальную
— В субботу состоится мой последний матч за «Ювентус», — подтвердил Буффон. — Думаю, это будет лучшее завершение замечательного приключения. Я боюсь завершить карьеру в «Юве» человеком, которого просто терпят. Действительно горжусь тем, что до 40 лет держал уровень «Ювентуса».
Самая загадочная часть монолога Буффона касается его будущего. Накануне агент голкипера Сильвано Мартина подчеркнул, что прощание Турина с Джиджи не будет похоже на прошлогоднее прощание Рима с Тотти. Мартина добавил, что в четверг Буффон сам расскажет о следующем шаге. Но голкипер всех запутал:
— Еще пару недель назад я был уверен, что эта игра станет вообще последней в моей карьере. Но теперь я не могу утверждать, что больше не выйду на поле. У меня появилось несколько очень интересных вариантов — как в футболе, так и за его пределами. Самое важное предложение вне футбола поступило от «Ювентуса». Я решу на следующей неделе.
Скорее всего, патрон туринцев Андреа Аньелли предложил Буффону административную должность в клубе. Примерно такую же, как Франческо Тотти в «Роме» (Император в римском клубе работает директором).
Однако, по мнению самих итальянцев, Буффону еще рано снимать перчатки и садиться в офис.
— Буффон еще может отыграть на высоком уровне 1−2 года, — считает корреспондент Radio CRC Марко Джордано. — Думаю, он продолжит играть.
Где? МЛС и Китай Джордано отметает сразу. Для первой из них Буффон слишком крут. А в Поднебесной запрещено заявлять иностранных вратарей.
Но, может быть, голкипера позвали в «Парму», откуда в 2001 году перешел в «Ювентус»? Этот вариант уместно рассматривать только в том случае, если пармезанцы вернутся в серию А. За тур до конца «Парма» идет третьей в серии В и на два очка отстает от второго места, дающего прямую путевку в элиту. В
Но более реальным вариантом является английская
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А вечером французский Canal+ отрапортовал, что Буффон уже находится в продвинутой стадии переговоров с «ПСЖ»! Чемпиону Франции тоже нужен вратарь, но все это пока похоже на спекуляции.
В сборной Италии Буффона уже точно не будет. И очень жаль: для него позорный вылет команды от Швеции в стыковых матчах чемпионата мира останется последним официальным матчем. Впрочем, может и тут Джиджи передумает?