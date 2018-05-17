Буффон уходит из «Ювентуса». Куда?

Источник: Reuters

В четверг Буффон дал прощальную пресс-конференцию, на которой рассказал о решении уйти из «Ювентуса». Это было ясно давно, но сегодня 40-летний вратарь официально сказал «до свидания»:

— В субботу состоится мой последний матч за «Ювентус», — подтвердил Буффон. — Думаю, это будет лучшее завершение замечательного приключения. Я боюсь завершить карьеру в «Юве» человеком, которого просто терпят. Действительно горжусь тем, что до 40 лет держал уровень «Ювентуса».

Самая загадочная часть монолога Буффона касается его будущего. Накануне агент голкипера Сильвано Мартина подчеркнул, что прощание Турина с Джиджи не будет похоже на прошлогоднее прощание Рима с Тотти. Мартина добавил, что в четверг Буффон сам расскажет о следующем шаге. Но голкипер всех запутал:

— Еще пару недель назад я был уверен, что эта игра станет вообще последней в моей карьере. Но теперь я не могу утверждать, что больше не выйду на поле. У меня появилось несколько очень интересных вариантов — как в футболе, так и за его пределами. Самое важное предложение вне футбола поступило от «Ювентуса». Я решу на следующей неделе.

Скорее всего, патрон туринцев Андреа Аньелли предложил Буффону административную должность в клубе. Примерно такую же, как Франческо Тотти в «Роме» (Император в римском клубе работает директором).

Однако, по мнению самих итальянцев, Буффону еще рано снимать перчатки и садиться в офис.

— Буффон еще может отыграть на высоком уровне 1−2 года, — считает корреспондент Radio CRC Марко Джордано. — Думаю, он продолжит играть.

Где? МЛС и Китай Джордано отметает сразу. Для первой из них Буффон слишком крут. А в Поднебесной запрещено заявлять иностранных вратарей.

Но, может быть, голкипера позвали в «Парму», откуда в 2001 году перешел в «Ювентус»? Этот вариант уместно рассматривать только в том случае, если пармезанцы вернутся в серию А. За тур до конца «Парма» идет третьей в серии В и на два очка отстает от второго места, дающего прямую путевку в элиту. В плей-офф за повышение в классе команда точно попадет.

Но более реальным вариантом является английская премьер-лига. В итальянской прессе уже муссируются слухи о переезде Буффона в «Ливерпуль». Юрген Клопп как раз ищет сильного голкипера, но до этого дня фаворитом на вратарский пост в «Ливерпуле» был бразилец Алиссон из «Ромы». Однако в четверг известный итальянский инсайдер Танкреди Пальмери сообщил, что «красные» уже связались с Буффоном.

— Премьер-лига? Спекулировать бесполезно, — сказал на пресс-конференции Джиджи. — На следующей неделе я выберу лучший вариант. Если я продолжу играть в футбол, то потому, что у меня до сих пор есть амбиции конкурировать на максимальном уровне.

А вечером французский Canal+ отрапортовал, что Буффон уже находится в продвинутой стадии переговоров с «ПСЖ»! Чемпиону Франции тоже нужен вратарь, но все это пока похоже на спекуляции.