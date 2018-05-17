Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2021 года

Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Предыдущий контракт истекал в 2019 году.
Под руководством 47-летнего специалиста «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне стал чемпионом Англии, став первым клубом в истории премьер-лиги, который набрал 100 очков в одном сезоне. Команда на 19 очков обошла «Манчестер Юнайтед», что стало самым большим разрывом между чемпионом и второй командой в истории лиги. Также «Манчестер Сити» установил рекорд по количеству побед за сезон (32), по количеству выездных побед (16), по количеству побед подряд (18), по количеству забитых мячей (106) и по самой большой разнице забитых и пропущенных голов (+79). По завершении чемпионата испанский специалист был признан лучшим тренером турнира.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с сезона-2016/17. В первый год его работы «Манчестер Сити» занял третье место в национальном первенстве. До этого испанец тренировал немецкую «Баварию» и испанскую «Барселону», в его активе три победы в чемпионате Германии, две — в Кубке Германии, с «Барселоной» он трижды становился чемпионом Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, два раза побеждал в Лиге чемпионов.