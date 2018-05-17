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21:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» в ближайшие две недели

«Барселона» приобретет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна до начала чемпионата мира-2018, сообщают испанские СМИ.

Источник: Reuters

Как информирует Marca, каталонский клуб намерен подписать француза в ближайшие две недели, чтобы оформить сделку до начала турнира. У игрока есть право отказаться от перехода, но в таком случае он должен будет заплатить штраф в 20 миллионов евро. При этом «Барса» хочет сохранить хорошие отношения с «Атлетико».

Президент клуба Хосеп Мария Бартомеу согласен заплатить за трансфер 115−120 миллионов евро, хотя сумма отступных в его контракте — 100 миллионов. Если клубы не договорятся, у каталонцев будет право выкупить футболиста за эту сумму вне зависимости от согласия «матрасников.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 31 матч в чемпионате Испании и забил 19 мячей при девяти голевых передачах.

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