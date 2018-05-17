СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» в ближайшие две недели

Как информирует Marca, каталонский клуб намерен подписать француза в ближайшие две недели, чтобы оформить сделку до начала турнира. У игрока есть право отказаться от перехода, но в таком случае он должен будет заплатить штраф в 20 миллионов евро. При этом «Барса» хочет сохранить хорошие отношения с «Атлетико».