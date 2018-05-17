Президент «Барселоны»: Некоторые люди постоянно пытаются дискредитировать нас

«Мы знаем, что некоторые люди, не имеющие отношения к клубу, постоянно пытаются нас дискредитировать и хотят уменьшить значимость достижений команды. Они иногда говорят о судьях, раздувают слухи о конфликтах внутри команды. Но я могу заверить вас, что футбольный мир высоко оценивает то, чего мы добились в этом сезоне.