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21:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Барселоны»: Некоторые люди постоянно пытаются дискредитировать нас

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил мнение, что каталонский клуб провёл успешный сезон, поэтому не собирается обращать внимание на мнения критиков. Сине-гранатовые в этом сезоне выиграли чемпионат и Кубок Испании.

Источник: AFP 2018

«Мы знаем, что некоторые люди, не имеющие отношения к клубу, постоянно пытаются нас дискредитировать и хотят уменьшить значимость достижений команды. Они иногда говорят о судьях, раздувают слухи о конфликтах внутри команды. Но я могу заверить вас, что футбольный мир высоко оценивает то, чего мы добились в этом сезоне.

«Барселона» сделала «золотой дубль», и я хочу отметить важность этого достижения. Мы выиграли сильнейшую лигу мира с большим запасом, это наш седьмой чемпионский титул за 10 лет. Это был великолепный сезон, — цитирует Бартомеу Football Espana.

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