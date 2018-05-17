Президент «Барселоны»: Некоторые люди постоянно пытаются дискредитировать нас
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил мнение, что каталонский клуб провёл успешный сезон, поэтому не собирается обращать внимание на мнения критиков.
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил мнение, что каталонский клуб провёл успешный сезон, поэтому не собирается обращать внимание на мнения критиков.
«Мы знаем, что некоторые люди, не имеющие отношения к клубу, постоянно пытаются нас дискредитировать и хотят уменьшить значимость достижений команды. Они иногда говорят о судьях, раздувают слухи о конфликтах внутри команды. Но я могу заверить вас, что футбольный мир высоко оценивает то, чего мы добились в этом сезоне.
«Барселона» сделала «золотой дубль», и я хочу отметить важность этого достижения. Мы выиграли сильнейшую лигу мира с большим запасом, это наш седьмой чемпионский титул за 10 лет. Это был великолепный сезон, — цитирует Бартомеу Football Espana.