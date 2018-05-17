Бутсы Салаха стали частью экспозиции Британского музея
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бутсы форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха стали частью египетской коллекции Британского музея в Лондоне, сообщает
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бутсы форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха стали частью египетской коллекции Британского музея в Лондоне, сообщает
Бутсы были выставлены в музее в преддверии финального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом», который пройдет 26 мая в Киеве.
«Эти бутсы несут в себе историю современного египетского символа, который выступает в Англии и оказывает глобальное влияние. А сам экспонат основан на нашем недавнем проекте — рассказывать историю повседневной жизни 20 и 21 века с помощью вещей», — заявил куратор выставки Нил Спенсер.
Мохамед Салах сыграл ключевую роль в квалификации сборной Египта на чемпионат мира в России и провел феноменальный сезон, забив 32 гола в чемпионате Англии, и тем самым, установив новый рекорд результативности и став обладателем золотой бутсы. Также египетский нападающий «Ливерпуля» был признан футболистом года в английской
Сборная Египта на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами России, Саудовской Аравии и Уругвая.