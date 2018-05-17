Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «Дома 2» стала ведущей нового шоу про моду и красоту
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Родители подарили на день рождения пятерняшкам трогательную фотосессию
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Шейк, Водянова: кто еще из звезд живет в гражданском браке
Текущие события
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель0
Атлетико3
Футбол. Зарубежный
19.05
Сельта
Леванте
Футбол. Зарубежный
19.05
Ювентус
Верона
Футбол. Зарубежный
19.05
Леганес
Бетис
Футбол. Зарубежный
19.05
Малага
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19.05
Севилья
Алавес
Все события
Большой хоккей в Дании Время биться за золото
В Москве жестоко избили белорусскую певицу
Вашингтону не понравилось, как Путин вел грузовик
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Шейк, Водянова: кто еще из звезд живет в гражданском браке
Лариса Долина появилась на публике в странном наряде
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
11«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
19:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Касильяс продлил контракт с «Порту»

«Порту» объявил о продлении контракта с вратарём Икером Касильясом до конца сезона-2018/19.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стороны долгое время не могли договориться о финансовых условиях сделки. По информации O Jogo, испанский голкипер согласился пойти на сокращение зарплаты.

В сезоне-2017/18 Касильяс вместе с клубом выиграл португальскую Примеру. 36-летний вратарь принял участие в 20 матчах национального первенства, пропустив 9 голов.

Напомним, Икер выступает за «Порту» с 2015 года.

Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего
ОМОН и пряники. Как болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство
Деревянные медали: этой сборной России канадцы не по зубам
В РФС недовольны словами футболиста «Локомотива»
Хоккеисты сборной США обыграли чехов и вышли в полуфинал ЧМ
Посещаемость игр «Зенита» выше, чем в пяти ведущих лигах Европы
Черчесов объяснил включение Дзюбы в расширенный список на ЧМ
Дмитрий Аленичев: Все решится в ответном матче в Каспийске
Моуринью прокомментировал возможное возвращение Роналду в «МЮ»
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Афиша: в чем пойти на вечеринку, концерт и к психологу Мы собрали максимально противоположные по духу события в разных городах России, на которые с удовольствием съездили бы сами
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева стала мамой Сама артистка не комментировала информацию о пополнении в семье.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь