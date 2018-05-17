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Касильяс продлил контракт с «Порту»
«Порту» объявил о продлении контракта с вратарём Икером Касильясом до конца сезона-2018/19.
«Порту» объявил о продлении контракта с вратарём Икером Касильясом до конца сезона-2018/19.
Стороны долгое время не могли договориться о финансовых условиях сделки. По информации O Jogo, испанский голкипер согласился пойти на сокращение зарплаты.
В сезоне-2017/18 Касильяс вместе с клубом выиграл португальскую Примеру. 36-летний вратарь принял участие в 20 матчах национального первенства, пропустив 9 голов.
Напомним, Икер выступает за «Порту» с 2015 года.