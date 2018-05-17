Южноафриканский болельщик заплакал, получив автограф Месси

«Барса» выиграла у «Мамелоди Сандаунс» 3:1, после игры футболисты раздавали автографы.



Один из южноафриканских болельщиков заплакал от радости, получив автограф Лионеля Месси.



«Месси — мой любимый игрок, я болел за “Барселону” с детства. Я так рад, что он подписал мне футболку», — сообщил растроганный болельщик.