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16:17 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Южноафриканский болельщик заплакал, получив автограф Месси

«Барселона» провела матч в ЮАР в честь столетия со дня рождения Нельсона Манделы.

Источник: Reuters

«Барса» выиграла у «Мамелоди Сандаунс» 3:1, после игры футболисты раздавали автографы.

Один из южноафриканских болельщиков заплакал от радости, получив автограф Лионеля Месси.

«Месси — мой любимый игрок, я болел за “Барселону” с детства. Я так рад, что он подписал мне футболку», — сообщил растроганный болельщик.

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