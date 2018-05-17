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Южноафриканский болельщик заплакал, получив автограф Месси
«Барселона» провела матч в ЮАР в честь столетия со дня рождения Нельсона Манделы.
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«Барселона» провела матч в ЮАР в честь столетия со дня рождения Нельсона Манделы.
«Барса» выиграла у «Мамелоди Сандаунс» 3:1, после игры футболисты раздавали автографы.
Один из южноафриканских болельщиков заплакал от радости, получив автограф Лионеля Месси.
«Месси — мой любимый игрок, я болел за “Барселону” с детства. Я так рад, что он подписал мне футболку», — сообщил растроганный болельщик.