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15:10 (мск), источник: Газета.Ру

«Нант» официально объявил о прекращении сотрудничества с Раньери

«Нант» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Клаудио Раньери, сообщает официальный сайт французского клуба.

Источник: AP 2018

«Я хочу поблагодарить президента, поскольку он позволил мне приехать в «Нант», чтобы вернуться во Францию и в Лигу 1. Я хочу поблагодарить болельщиков команды, которые были с нами и сильно поддерживали нас.

Я хочу поблагодарить своих игроков, потому что первая часть чемпионата была отличной, даже несмотря на то что вторая часть была сложнее. Для меня важнее то, что они показали свой максимум.
Надеюсь, «Нант» продолжит прогрессировать, — заявил Раньери.

Ранее сообщалось., что Раньери ведет переговоры с «Тоттенхэм Хотспур».

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