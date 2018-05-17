Буффон примет решение о завершении или продолжении карьеры в течение нескольких дней

В четверг состоялась пресс-конференция, на которой Буффон объявил, что он покидает «Ювентус» после 17 лет выступлений за клуб. 40-летний вратарь в субботу проведет свой последний матч за туринский клуб, «Ювентус» примет «Верону» в матче заключительного тура чемпионата Италии.
«15 дней назад я был уверен, что закончу карьеру. Сейчас я получил несколько очень интересных предложений. Некоторые предложения касаются меня как игрока, некоторые из них относятся к работе вне поля. “Ювентус” предложил мне административную должность в клубе, на следующей неделе я приму окончательное решение», — заявил Буффон.
Также он отметил, что не получил ни одного предложения о продолжении карьеры в качестве футболиста от итальянских клубов.
Буффон с 2001 года защищал ворота «Ювентуса», в составе которого он девять раз выиграл чемпионат Италии. Вратарь трижды играл в финалах Лиги чемпионов (2003, 2015, 2017), но ни разу не становился обладателем трофея. В составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира в 2006 году и дошел до финала чемпионата Европы в 2012 году.