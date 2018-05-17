Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из «Ювентуса» после 17 лет выступлений за клуб

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Буффон начал профессиональную карьеру в 1995 году в «Парме». В 1999 году он стал обладателем Кубка Италии, Суперкубка страны и Кубка УЕФА. В 2001 году Буффон перешел в «Ювентус», с которым девять раз выиграл чемпионат Италии (еще двух титулов клуб был лишен из-за коррупционного скандала), четыре раза — Кубок Италии, пять раз — Суперкубок страны. Буффон трижды играл в финалах Лиги чемпионов (2003, 2015, 2017), но ни разу не становился обладателем трофея. Всего в турнире он провел 117 матчей.

Буффон является рекордсменом по количеству побед в чемпионате Италии, а также занимает второе место по количеству проведенных матчей в чемпионате Италии (639). Ему принадлежит самая длинная сухая серия в чемпионате, в сезоне-2015/16 вратарь не пропускал мячи на протяжении 974 минут. В 2003 году Буффон был признан футболистом года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а в 2017 году — футболистом года в Италии. Он трижды признавался лучшим вратарем Лиги чемпионов и 12 раз — Италии.

На победном чемпионате мира 2006 года в Германии он был признан лучшим вратарем, а также вошел в символическую сборную турнира. Буффон — рекордсмен по количеству проведенных матчей за сборную Италии (176). Является серебряным призером чемпионата Европы — 2012 и бронзовым Кубка конфедераций — 2013. Буффон вошел в символическую сборную чемпионатов Европы 2008 и 2012 гг. Вратарь завершил международную карьеру после того, как итальянцы не смогли попасть на чемпионат мира 2018 года.