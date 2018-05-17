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12:45 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Вест Хэм» может пригласить Бенитеса на пост главного тренера команды

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Вест Хэм» рассматривает кандидатуру Рафаэля Бенитеса, ныне возглавляющего «Ньюкасл», на пост главного тренера лондонской команды, сообщает Sky Sports.

Источник: AP 2018

В среду «Вест Хэм» объявил об уходе Дэвида Мойеса, возглавлявшего команду с ноября прошлого года. Теперь руководство «молотобойцев» намерено сделать предложение Бенитесу.

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Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» рассчитан до конца июня 2019 года. По данным издания, в настоящее время 58-летний испанец ведет переговоры с клубом о продлении соглашения, однако, прежде чем ставить свою подпись, хочет добиться согласия руководства «сорок» выделить средства на проведение трансферов. По некоторым сведениям, контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» имеет пункт, согласно которому его можно разорвать, заплатив шесть миллионов фунтов стерлингов.

Как отмечает телеканал, ранее руководители «Вест Хэма» провели встречу с представителями главного тренера китайского клуба «Хэбэй Чайна Фортун» Мануэля Пеллегрини, основным камнем преткновения в данном случае является заработная плата чилийского специалиста. Также лондонцы заинтересованы в португальце Паулу Фонсеке, который в настоящее время возглавляет донецкий «Шахтер».

В прошедшем сезоне «Ньюкасл» под руководством Бенитеса финишировал на десятом месте в чемпионате Англии. «Вест Хэм» стал 13-м.

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