СМИ: «Вест Хэм» может пригласить Бенитеса на пост главного тренера команды

Источник: AP 2018

В среду «Вест Хэм» объявил об уходе Дэвида Мойеса, возглавлявшего команду с ноября прошлого года. Теперь руководство «молотобойцев» намерено сделать предложение Бенитесу.

Контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» рассчитан до конца июня 2019 года. По данным издания, в настоящее время 58-летний испанец ведет переговоры с клубом о продлении соглашения, однако, прежде чем ставить свою подпись, хочет добиться согласия руководства «сорок» выделить средства на проведение трансферов. По некоторым сведениям, контракт Бенитеса с «Ньюкаслом» имеет пункт, согласно которому его можно разорвать, заплатив шесть миллионов фунтов стерлингов.

Как отмечает телеканал, ранее руководители «Вест Хэма» провели встречу с представителями главного тренера китайского клуба «Хэбэй Чайна Фортун» Мануэля Пеллегрини, основным камнем преткновения в данном случае является заработная плата чилийского специалиста. Также лондонцы заинтересованы в португальце Паулу Фонсеке, который в настоящее время возглавляет донецкий «Шахтер».