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11:20 (мск), источник: Vesti.kz

От Сегунды до дубля в Малайзии, или где выступают бывшие легионеры «Кайрата»

В 2013 году «Кайрат» начал свое возрождение, в команду пригласили известного словацкого специалиста Владимира Вайсса, а за ним и даже после его отставки начали приходить достаточно известные легионеры. Однако не всем удалось себя зарекомендовать в алматинском клубе, вследствие чего были вынуждены покинуть казахстанский чемпионат. Судьба разбросала их по разным городам и странам, о некоторых из них рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Бруно Соарес
В свое время «Кайрат» долго заманивал бразильца, но перейдя в алматинскую команду в 2015 году, так и не заиграл в полную силу из-за травмы. В итоге, в начале 2017-го уехал из КПЛ. Следующим его клубом стал норвежский «Хеугесунн», в котором Соарес пробыл всего несколько месяцев, за это время сыграл только два матча, а уже летом 2017-го перебрался в «Хапоэль» из Тель-Авива. Увы, и на новом месте не прижился (13 игр), в декабре за 200 тысяч евро был продан малазийскому клубу «Джохор Дарул Тазим». Однако тренерский штаб не совсем остался доволен формой бразильца, переведя его во вторую команду. Следовательно, в проведенных десяти турах чемпионата Малайзии Соарес ни разу не появился на поле за основной состав, хотя его контракт рассчитан до конца 2019 года.

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Леандре Тавамба
В апреле 2016 года камерунец заключил контракт с «Кайратом» по схеме «1+2», но в конце октября Кахабер Цхададзе отказался от услуг игрока. Через месяц Тавамбу на три года подписал белградский «Партизан». При этом он успел провести в сербском чемпионате 16 игр и забить два гола, также сделав свой вклад в чемпионство «Партизана». В сезоне-2017/2018 провел 30 игр и забил 11 голов. В 11 матчах квалификации Лиги чемпионов, раунда плей-офф и групповом турнире Лиги Европы-2017/2018 забил по голу всем соперникам: «Олимпиакосу», «Видеотону», «Динамо» (Киев), «Скендербеу», «Янг Бойз» и этим самым помог команде выйти из группы в плей-офф Лиги Европы. После чего заинтересовал итальянскую «Верону» и греческий «Олимпиакос». Однако руководство «Партизана» сочло предложенную цену от них в 2,5 миллиона евро слишком малой. В то же время в марте получил вызов в сборную Камеруна на товарищеский матч с Кувейтом, встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Тавамбы, проведшего на поле все 90 минут.

Жерсон Асеведо
В июне 2016 года чилиец на правах свободного агента перешел в алматинский «Кайрат», но уже в январе 2017 года клуб расстался с не оправдавшим ожидания полузащитником. Асеведо вернулся в Чили и летом стал игроком клуба «Депортес Икике», а в августе расторг контракт в связи с семейными обстоятельствами. В январе 2018 года присоединился к чемпиону Литвы, клубу «Судува», который, кстати, возглавляет казахстанский специалист Владимир Чебурин. В матче первого тура А-лиги против «Стумбраса» Асеведо забил свой первый гол за «Судуву». На данный момент в его активе три гола в семи играх. К слову, в 11 матчах за «Кайрат» отличился лишь дважды.

Артур Едигарян
Воспитанник «Пюника» пополнил состав «Кайрата» летом 2013-го. За полтора сезона провел 38 игр и забил один гол. Далее защищал цвета минского «Динамо». Откровенно говоря, белорусский этап карьеры ему не удался, так как после 14 игр в 2015 году вернулся в чемпионат Армении, где по сей день выступает за «Алашкерт». За два с половиной сезона принял участие в 63 играх, в которых забил шесть мячей — больше, чем в «Кайрате» и «Динамо».

Сесар Арсо
Испанец пришел в «Кайрат» летом 2016 года, в команде пробыл до конца сезона-2017. В январе подписал контракт на полгода с клубом Сегунды «Химнастик». До сегодняшнего дня имеет на счету десять игр и одно удаление. Дела у его новой команды обстоят не лучшим образом, за три тура до конца чемпионата она занимает 18-е место из 22-х. Сегунду покинут последние четыре клуба. От зоны вылета «Химнастик» отделяет всего одно очко.

Алексей Еременко
В 2013 году Владимир Вайсс очень рассчитывал на этого игрока, но он не оправдал надежды словацкого специалиста. В 14 играх ничем особенным не отметился, и уже через полгода сменил «Кайрат» на шотландский «Килмарнок». Поиграл немало, в 35 играх забил пять мячей. Но последующее возвращение в чемпионат Финляндии оказалось для него неудачным, за «Яро» и СИК в общей сложности провел 16 игр, в мае 2016-го в возрасте 33 лет завершил профессиональную карьеру, хотя сейчас на любительском уровне играет за хельсинский «Спартак».

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Сито Риера
Выпускник «Ла-Массии» пробыл в «Кайрате» два года (2014−2016), оказавшись впоследствии в польском клубе «Шленск». В сезоне-2016/2017 в 22 матчах голами не отметился, а вот в сезоне-2017/2018 провел один мяч и отдал четыре результативные передачи в 23 играх. На игровую практику жаловаться ему не приходится, как-никак за «Кайрат» он сыграл на четыре матча меньше (41), вот только с 1 июля он станет свободным агентом, поскольку клуб не намерен продлевать истекающее соглашение 31-летнего полузащитника.

Момоду Сиссей
Если бы не травма колена, гамбийский форвард более яркий след оставил бы в «Кайрате» (2013−2015). Тем не менее болельщики его запомнили, в 46 матчах отличился 18 раз. После «Кайрата» выступал уже не так результативно: «Маккаби» (Нетания) — 11 игр и 1 гол, «Жилина» (Словакия) — 5/0, «ПС Кеми» (Финляндия) — 26/5. С 1 января 2018-го находится в статусе свободного агента.

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