Анатолий Байдачный прокомментировал подписание контракта Диего Марадоны с брестским «Динамо»

Анатолий Байдачный уверен, что приезд Марадоны в нашу страну только пойдет на пользу отечественному футболу: «В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие — приезд одного из лучших игроков мира за всю историю существования футбола». По его мнению, в первое время мало кого будет заботить, с кем играет брестское «Динамо», люди будут приходить на стадион, чтобы посмотреть на легенду. Анатолий Байдачный резюмировал, что приезд Марадоны в Беларусь пойдет на пользу не только брестскому футболу, но и белорусскому в целом.