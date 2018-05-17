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11:31 (мск), источник: БЕЛТА

Анатолий Байдачный прокомментировал подписание контракта Диего Марадоны с брестским «Динамо»

Анатолий Байдачный уверен, что приезд Марадоны в нашу страну только пойдет на пользу отечественному футболу.

На днях 57-летняя легенда футбола Диего Марадона подписал трехлетний контракт с «Динамо-Брест», став председателем правления клуба. Эту новость в эфире телеканала СТВ прокомментировал Анатолий Байдачный, возглавлявший сборную Беларуси по футболу в период с 2003 по 2005 год.

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Анатолий Байдачный уверен, что приезд Марадоны в нашу страну только пойдет на пользу отечественному футболу: «В наше скучноватое футбольное болото будет внесено разнообразие — приезд одного из лучших игроков мира за всю историю существования футбола». По его мнению, в первое время мало кого будет заботить, с кем играет брестское «Динамо», люди будут приходить на стадион, чтобы посмотреть на легенду. Анатолий Байдачный резюмировал, что приезд Марадоны в Беларусь пойдет на пользу не только брестскому футболу, но и белорусскому в целом.

Аргентинцу поступали предложения из Турции, Кувейта и Саудовской Аравии, но свой выбор он остановил именно на белорусском клубе. Марадона стал председателем правления и будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест». К исполнению своих обязанностей звезда мирового футбола приступит сразу же после окончания чемпионата мира в России. Пока детали контракта не разглашаются.

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