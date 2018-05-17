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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

Боранбаев высказался о первом поражении «Кайрата» в КПЛ и трансферах перед Лигой Европы

Председатель наблюдательного совета алматинского «Кайрата» Кайрат Боранбаев прокомментировал первое поражение команды в сезоне казахстанской премьер-лиги, а также рассказал о работе на трансферном рынке в преддверии Лиги Европы.

Напомним, 13 мая «Кайрат» на выезде уступил костанайскому «Тоболу» (0:1) в рамках десятого тура КПЛ. Для алматинского клуба это поражение стало первым в сезоне.

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«Кайрат» с 23 очками занимает второе место, отставая на пять баллов от лидирующей «Астаны», у которой на одну игру больше.

«Впереди еще 20 матчей. Думаю, все игры еще впереди. Все ошибаются, все команды проигрывают. Ну что поделаешь, это футбол. От этого не уйдешь, к сожалению. У всех бывают спады — и у футболистов, и у команды. Мы на правильном пути, у нас много молодых ребят, которые хотят себя проявить. Верьте в команду. Все победы у нас еще впереди.

Будет ли команда усиляться перед Лигой Европы? Мы этим занимаемся — всегда и не только перед Лигой Европы. У нас есть футболисты, которых мы смотрим. Готовимся к этому. Фамилии новичков? Нет, секрет. Я и сам их не помню — их 18, — рассказал Боранбаев в интервью клубному каналу.

Выступление в новом сезоне Лиги Европы «Кайрат» начнет с первого квалификационного раунда. Матчи этой стадии турнира намечены на конец июня.

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