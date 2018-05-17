Экс-наставник «Оренбурга» и «Тобола» может принять «Акжайык»

На днях команду покинул украинский тренер Владимир Мазяр. В десятом туре КПЛ «Акжайык» проиграл в гостях «Актобе» со счетом 3:5, при этом уступая по ходу матча с разгромным счетом 0:5.

В прошедшем сезоне 48-летний Евдокимов на протяжении нескольких месяцев тренировал костанайский «Тобол», который при нем занял пятую строчку. В России он сделал себе имя выведя из второго дивизиона в премьер-лигу «Оренбург» из одноименного города. Ранее рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов».