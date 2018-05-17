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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе», «Атырау» и «Тараз» оставили без зрителей

Клубы казахстанской футбольной премьер-лиги «Актобе» и «Атырау», а также выступающий в первой лиге «Тараз» будут вынуждены проводить домашние матчи без зрителей. Решение о применении подобных санкций по отношению к командам было принято на собрании Комиссии по сертификации Казахстанской Федерации футбола (КФФ), информирует официальный сайт КФФ.

«Согласно «Правилам по сертификации футбольных клубов для участия в соревнованиях, проводимых КФФ», стадион, заявленный футбольными клубами, должен пройти инспекцию и получить «Техническое заключение об эксплуатационной надежности стадиона» (основных несущих конструкций). Данный документ должен выдаваться независимой аккредитованной экспертной организацией в соответствии СНиП РК.

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Руководителей футбольных клубов о внесении данного критерия в Правила по сертификации уведомили на совещании в рамках процедуры лицензирования 10 ноября 2017 года, а также на общем собрании Совете Лиги ПФЛК.

В течение всего процесса лицензирования, который начался 15 октября 2017 года, а также во время проведения инспекции стадионов, Департамент лицензирования КФФ неоднократно предупреждал футбольные клубы об исполнении данного критерия Правил по сертификации.

Ранее на прошедших заседаниях Комиссии по сертификации за невыполнения данного требования отечественным клубам применялись санкции в виде замечаний, выговоров и сроков исполнения. К сожалению, на сегодняшний день стадионы «Центральный» (г. Актобе), «Центральный» (г. Тараз), «Мунайшы» (г. Атырау) не предоставили в Департамент лицензирования документы по Техническому заключению стадиона. Принимая во внимание, что здоровье и безопасность зрителей превыше всего, Комиссия по сертификации приняла решение применить санкцию в виде проведения матчей без зрителей на отмеченных спортивных аренах до полного устранения всех несоответствии, — говорится в сообщении КФФ.

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