«Актобе», «Атырау» и «Тараз» оставили без зрителей

«Согласно «Правилам по сертификации футбольных клубов для участия в соревнованиях, проводимых КФФ», стадион, заявленный футбольными клубами, должен пройти инспекцию и получить «Техническое заключение об эксплуатационной надежности стадиона» (основных несущих конструкций). Данный документ должен выдаваться независимой аккредитованной экспертной организацией в соответствии СНиП РК.

Руководителей футбольных клубов о внесении данного критерия в Правила по сертификации уведомили на совещании в рамках процедуры лицензирования 10 ноября 2017 года, а также на общем собрании Совете Лиги ПФЛК.

В течение всего процесса лицензирования, который начался 15 октября 2017 года, а также во время проведения инспекции стадионов, Департамент лицензирования КФФ неоднократно предупреждал футбольные клубы об исполнении данного критерия Правил по сертификации.