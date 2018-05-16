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Клопп хочет убедить Буффона перейти в «Ливерпуль»
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может не закончить карьеру после окончания сезона, как планировал.
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может не закончить карьеру после окончания сезона, как планировал.
По данным Mediaset, 40-летнего вратаря хочет убедить продолжить выступления главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
По данным источника, «Ливерпуль» готов предложить Буффону контракт на один год и место основного вратаря команды.