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«Гандзасар» впервые в истории выиграл Кубок Армении по футболу
«Гандзасар» (Капан) в серии пенальти обыграл «Алашкерт» (Мартуни) в финальном матче Кубка Армении по футболу.
«Гандзасар» (Капан) в серии пенальти обыграл «Алашкерт» (Мартуни) в финальном матче Кубка Армении по футболу.
Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами — 1:1. Гол в составе «Гандзасара» забил Лубамбо Мусонда (на 116-й минуте), у «Алашкерта» отличился Мигран Манасян (106). В серии пенальти «Гандзасар» победил со счетом 4:3.
«Гандзасар» впервые в истории стал обладателем Кубка Армении. В сезоне-2016/17 трофей выиграл «Ширак» (Гюмри).