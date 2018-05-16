«Гандзасар» впервые в истории выиграл Кубок Армении по футболу

Основное время завершилось со счетом 0:0, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами — 1:1. Гол в составе «Гандзасара» забил Лубамбо Мусонда (на 116-й минуте), у «Алашкерта» отличился Мигран Манасян (106). В серии пенальти «Гандзасар» победил со счетом 4:3.