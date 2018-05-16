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22:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Барса» сыграла в ЮАР. Зачем?

Сезон в Испании еще не завершен, но чемпион решил наведаться на юг Африки к «Мамелоди Сандаунз». Победил, конечно. 3:1.

Источник: Спорт-Экспресс

«Мамелоди Сандаунз» (ЮАР) — «Барселона» (Испания) — 1:3 (0:2)

Голы: Дембеле, 3 (0:1). Луис Суарес, 19 (0:2). Андре Гомеш, 67 (0:3). Вилакази, 76 (1:3).

«Барселона»: тер Штеген (Силлессен, 46), Динь (Пике, 46), Мина (Жорди Альба, 46), Семеду (Алейш Видаль, 46), Иньеста (Куэнка, 46), Ракитич (Филиппе Коутинью, 46), Бускетс (Серхи Роберто, 46), Суарес (Паулинью, 46), Аленья (Андре Гомеш, 46), Луис Суарес (Руис де Галаррета, 46. Месси, 74), Дембеле (Пако Алькасер, 46).

Судья: Нампиандраза (Мадагаскар).

16 мая. Йоханнесбург. Стадион Soccer City.

Что делать, если ты досрочно выиграл чемпионат Испании, класико уже позади, а в финал Лиги чемпионов ты не вышел? Разумеется, отправляться в ЮАР! Так решило руководство «Барселоны», когда неделю назад рассуждало, принимать предложение с юга Африки или нет. Повод весомый: в этом году исполняется сто лет со дня рождения великого Нельсона Манделы, и южноафриканцы решили провести выставочный матч на Кубок Столетия Манделы. «Барса» всегда замечательно относилась к борцу за права человека, в день его смерти в 2013 году на официальном сайте клуба появилось сообщение со словами скорби, так что сине-гранатовые не могли отказать ЮАР. Дату было выбрать сложно: предсезонные турне уже расписаны, чемпионат пока не завершен, а после него футболисты разъедутся по сборным. Поставили на 16 мая — между предпоследним и последним туром примеры.

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Африканская сторона настаивала на том, чтобы в гости прилетела не просто «Барселона», а ее основной состав. Сине-гранатовым, разумеется, это не выгодно, да и сами футболисты вряд ли рвались играть в ЮАР. Если бы кто-то из звезд получил травму в товарищеской встрече, разгорелся бы страшный скандал. Пошли на компромисс: было оговорено, что все футболисты «Барсы» сыграют по тайму, в том числе Месси.

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Однако аргентинец не вышел на поле ни в стартовом составе, ни в перерыве. Хотя к тому времени уже исход матча был предрешен — сперва Дембеле воспользовался грубой ошибкой защитника «Мамелоди Сандаунз» и красиво забил издали, а затем Луис Суарес реализовал выход один на один с передачи Дениса Суареса. Уругваец особенно хотел забить, ведь восемь лет назад на этом же стадионе в Йоханнесбурге он своими руками сотворил самую взрывную развязку в истории матчей чемпионата мира — в четвертьфинальном матче с Ганой.

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В конце первого тайма и в начале второго стадион скандировал «Месси, Месси». Но аргентинец только сидел на скамейке и над чем-то смеялся. Лишь на исходе часа Его Величество отправилось разминаться под громогласные аплодисменты. Пока Месси растягивал мышцы, «Барселона» заперла защиту «Мамелоди» в угол, цинично отобрала мяч и забила третий гол.

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На 74-й минуте наконец-то вышел Месси, заменивший полузащитника «Барселоны Б» Галаррету. Но самое смешное, что сразу после этого сине-гранатовые пропустили. А затем чуть было не получили и второй гол. Месси же в эту четверть часа, кажется, ни разу не ускорился. Он только обозначал прессинг и играл на чистых мячах. Еще бы, кому хочется подвергать себя даже малейшему риску травмы за месяц до, возможно, главного турнира в карьере?

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