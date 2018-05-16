«Барса» сыграла в ЮАР. Зачем?
Сезон в Испании еще не завершен, но чемпион решил наведаться на юг Африки к «Мамелоди Сандаунз». Победил, конечно. 3:1.
Сезон в Испании еще не завершен, но чемпион решил наведаться на юг Африки к «Мамелоди Сандаунз». Победил, конечно. 3:1.
Голы: Дембеле, 3 (0:1). Луис Суарес, 19 (0:2). Андре Гомеш, 67 (0:3). Вилакази, 76 (1:3).
«Барселона»: тер Штеген (Силлессен, 46), Динь (Пике, 46), Мина (Жорди Альба, 46), Семеду (Алейш Видаль, 46), Иньеста (Куэнка, 46), Ракитич (Филиппе Коутинью, 46), Бускетс (Серхи Роберто, 46), Суарес (Паулинью, 46), Аленья (Андре Гомеш, 46), Луис Суарес (Руис де Галаррета, 46. Месси, 74), Дембеле (Пако Алькасер, 46).
Судья: Нампиандраза (Мадагаскар).
16 мая. Йоханнесбург. Стадион Soccer City.
Что делать, если ты досрочно выиграл чемпионат Испании, класико уже позади, а в финал Лиги чемпионов ты не вышел? Разумеется, отправляться в ЮАР! Так решило руководство «Барселоны», когда неделю назад рассуждало, принимать предложение с юга Африки или нет. Повод весомый: в этом году исполняется сто лет со дня рождения великого Нельсона Манделы, и южноафриканцы решили провести выставочный матч на Кубок Столетия Манделы. «Барса» всегда замечательно относилась к борцу за права человека, в день его смерти в 2013 году на официальном сайте клуба появилось сообщение со словами скорби, так что
Африканская сторона настаивала на том, чтобы в гости прилетела не просто «Барселона», а ее основной состав.
Однако аргентинец не вышел на поле ни в стартовом составе, ни в перерыве. Хотя к тому времени уже исход матча был предрешен — сперва Дембеле воспользовался грубой ошибкой защитника «Мамелоди Сандаунз» и красиво забил издали, а затем Луис Суарес реализовал выход один на один с передачи Дениса Суареса. Уругваец особенно хотел забить, ведь восемь лет назад на этом же стадионе в Йоханнесбурге он своими руками сотворил самую взрывную развязку в истории матчей чемпионата мира — в четвертьфинальном матче с Ганой.
В конце первого тайма и в начале второго стадион скандировал «Месси, Месси». Но аргентинец только сидел на скамейке и над
На 74-й минуте