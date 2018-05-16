Двукратной олимпийской чемпионке 16 мая исполняется 40 лет.
Марадона. Президент. «Динамо» Брест. Что?
Или не президент, а тренер. Какого чёрта?
Или не президент, а тренер. Какого чёрта?
О́кей, реальность, с которой нам всем надо
Пока известно, что контракт с клубом Диего подписал в
К футболу, судя по всему, до последнего времени компания не имела никакого отношения. В «инстаграме» мистера Tajeddine (нет, я не буду давать этим именам русскую вариацию) есть вот такие фотографии — дядя любит футбол на уровне болельщика. И питает слабость к аргентинцам.
История началась в 2016 году. Белорусские СМИ писали про шейха Даэра и его компанию Sohra Overseas FZE. В интервью
За последние 10 лет Диего управлял двумя клубами из ОАЭ, один из которых играл лишь во втором местном дивизионе. Так почему бы через своих новых приятелей ему не заехать в Беларусь? Аргентинский телеканал C5N утверждает, что у Диего будет 20% акций его нового клуба. Хотя в клубной
Марадона в день подписания контракта с «Динамо» отчаянно потел на беговой дорожке в форме дортмундской «Боруссии». А уже вечером, экипированный в две пары спонсорских часов, ставил очередной автограф.
Пока это главный вопрос. На официальном сайте клуба написано, что Марадона — председатель правления клуба. Сам Диего на видео, опубликованном на сайте одного из белорусских телеканалов, говорит, что он и президент клуба, и его тренер. Теоретически ситуация должна проясниться на
С «Чемпионатом» пообщалась
— Диего, конечно же, не знает понятия «председатель правления», поэтому он перевёл для себя его так, как ему понятно. Он знает должность президента, поэтому её и назвал.
Что касается тренерской работы, то человек на эмоциях произнёс слово тренер. Но нет, он не будет тренером — это точно, об этом не стоит беспокоиться. Он будет сотрудничать с тренерским штабом в качестве консультанта, будет участвовать в трансферных кампаниях. Но главного тренера мы ищем прямо сейчас. А Марадона впервые посетит Брест, скорее всего, только в июле, после ЧМ. Мы столько ждать, конечно, не будем. Думаю, его мнение будет учитываться дистанционно.
Подписывая Марадону, «Динамо» Брест руководствовалось пониманием, что клуб и аргентинец могут быть полезны друг другу. Для нас имеет огромное значение масштаб его личности в футболе, его влияние на будущие результаты клуба. Верим, что Диего придаст новый виток развития и нашему клубу, и всему белорусскому футболу. Это не маркетинговый ход, а шаг, от которого мы ждём результатов в футболе.
Плюс для владельцев клуба важно, чтобы дети из клубной академии могли лично общаться с таким великим игроком и прикоснуться к гениальности лучшего футболиста XX века. День заключения контракта с Марадоной уже стал для нашего клуба историческим.
— Главный вопрос: Диего будет учить белорусский?
— Я уже с вами даже чуть было не поздоровалась на испанском — так что, возможно, это в клубе все по итогу заговорят на этом языке. Сейчас мы ищем для Марадоны переводчика. Но если вдруг он захочет выучить белорусский — создадим для этого все условия.