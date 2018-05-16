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21:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Марадона. Президент. «Динамо» Брест. Что?

Или не президент, а тренер. Какого чёрта?

О́кей, реальность, с которой нам всем надо как-то жить. Диего Марадона теперь работает в брестском «Динамо». Официально — есть фото и подтверждение новости на официальном сайте клуба. Напоминает пранк, который зашёл слишком далеко. Но давайте разбираться с основными вопросами.

Как это вообще получилось?

Пока известно, что контракт с клубом Диего подписал в Абу-Даби, а на встрече присутствовал некий Tajeddine Seif. Твиттер-аккаунт господина Tajeddine содержит следующее описание: председатель Almasah International Consulting Engineering, генеральный директор Almasah Groups, доктор технических наук. Идём дальше и смотрим, что такое Almasah Groups. На сайте указано, что они — «одна из ведущих независимых консалтинговых компаний по управлению активами». Офисы в Дубае, Абу-Даби и ОАЭ. Основатель и генеральный директор — «Shailesh Dash, который неизменно входит в число 50 самых влиятельных людей в региональной индустрии финансовых услуг».

К футболу, судя по всему, до последнего времени компания не имела никакого отношения. В «инстаграме» мистера Tajeddine (нет, я не буду давать этим именам русскую вариацию) есть вот такие фотографии — дядя любит футбол на уровне болельщика. И питает слабость к аргентинцам.

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Шейхи и Белоруссия — почему?

История началась в 2016 году. Белорусские СМИ писали про шейха Даэра и его компанию Sohra Overseas FZE. В интервью пресс-службе динамовцев шейх рассказал о дружбе с шейхами из «Манчестер Сити». И признался, что один из владельцев английского клуба имеет активы ещё и в Беларуси. Позже «Динамо» ездило в ОАЭ в гости к «Аль-Джазире».

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Зачем это Марадоне?

За последние 10 лет Диего управлял двумя клубами из ОАЭ, один из которых играл лишь во втором местном дивизионе. Так почему бы через своих новых приятелей ему не заехать в Беларусь? Аргентинский телеканал C5N утверждает, что у Диего будет 20% акций его нового клуба. Хотя в клубной пресс-службе это опровергают, ссылаясь на конфиденциальность условий соглашения. Контракт заключён на три года, чётких обязанностей для Марадоны пока не видно. Идеальный климат (и речь не о погоде).

Марадона в день подписания контракта с «Динамо» отчаянно потел на беговой дорожке в форме дортмундской «Боруссии». А уже вечером, экипированный в две пары спонсорских часов, ставил очередной автограф.

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Что с обязанностями?

Пока это главный вопрос. На официальном сайте клуба написано, что Марадона — председатель правления клуба. Сам Диего на видео, опубликованном на сайте одного из белорусских телеканалов, говорит, что он и президент клуба, и его тренер. Теоретически ситуация должна проясниться на пресс-конференции, но ее пока только анонсировали.

Что говорят в клубе?

С «Чемпионатом» пообщалась пресс-атташе «Динамо» Ольга Хижинкова:

— Диего, конечно же, не знает понятия «председатель правления», поэтому он перевёл для себя его так, как ему понятно. Он знает должность президента, поэтому её и назвал.

Что касается тренерской работы, то человек на эмоциях произнёс слово тренер. Но нет, он не будет тренером — это точно, об этом не стоит беспокоиться. Он будет сотрудничать с тренерским штабом в качестве консультанта, будет участвовать в трансферных кампаниях. Но главного тренера мы ищем прямо сейчас. А Марадона впервые посетит Брест, скорее всего, только в июле, после ЧМ. Мы столько ждать, конечно, не будем. Думаю, его мнение будет учитываться дистанционно.

Подписывая Марадону, «Динамо» Брест руководствовалось пониманием, что клуб и аргентинец могут быть полезны друг другу. Для нас имеет огромное значение масштаб его личности в футболе, его влияние на будущие результаты клуба. Верим, что Диего придаст новый виток развития и нашему клубу, и всему белорусскому футболу. Это не маркетинговый ход, а шаг, от которого мы ждём результатов в футболе.

Плюс для владельцев клуба важно, чтобы дети из клубной академии могли лично общаться с таким великим игроком и прикоснуться к гениальности лучшего футболиста XX века. День заключения контракта с Марадоной уже стал для нашего клуба историческим.

 — Главный вопрос: Диего будет учить белорусский?
— Я уже с вами даже чуть было не поздоровалась на испанском — так что, возможно, это в клубе все по итогу заговорят на этом языке. Сейчас мы ищем для Марадоны переводчика. Но если вдруг он захочет выучить белорусский — создадим для этого все условия.

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