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20:51 (мск), источник: Советский спорт

Джанлуиджи Буффон: Я уйду, когда перестану быть Буффоном

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможность завершить карьеру по окончании сезона.

Источник: РИА "Новости"

Ранее агент Буффона сообщил, что 40-летний голкипер объявит о завершении карьеры по окончании сезона.

«В моем возрасте надо оценивать ситуацию каждый месяц, неделю, каждый раз. Потому, что для таких атлетов, как я и ты, всегда игравших на высшем уровне, важно выступать на максимуме, бороться за вершину. Надо иметь хорошую форму, потому, что гордость не позволяет выступать плохо.

Я Буффон и хочу быть им до последней минуты. И я уйду, когда перестану им быть. В течении пары месяцев я встречусь с президентом и мы спокойно оценим ситуацию. Сейчас я играю с радостью, мне нравится атмосфера — я играю с друзьями и знаю, что могу помочь им на поле. А когда не смогу, это не будет проблемой. У меня все равно была отличная карьера, — цитирует Буффона The Players Tribune.

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