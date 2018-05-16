Джанлуиджи Буффон: Я уйду, когда перестану быть Буффоном
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможность завершить карьеру по окончании сезона.
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможность завершить карьеру по окончании сезона.
Ранее агент Буффона сообщил, что 40-летний голкипер объявит о завершении карьеры по окончании сезона.
«В моем возрасте надо оценивать ситуацию каждый месяц, неделю, каждый раз. Потому, что для таких атлетов, как я и ты, всегда игравших на высшем уровне, важно выступать на максимуме, бороться за вершину. Надо иметь хорошую форму, потому, что гордость не позволяет выступать плохо.
Я Буффон и хочу быть им до последней минуты. И я уйду, когда перестану им быть. В течении пары месяцев я встречусь с президентом и мы спокойно оценим ситуацию. Сейчас я играю с радостью, мне нравится атмосфера — я играю с друзьями и знаю, что могу помочь им на поле. А когда не смогу, это не будет проблемой. У меня все равно была отличная карьера, — цитирует Буффона The Players Tribune.