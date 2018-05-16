Еще не время, или почему полузащитника «Кайрата» Исламхана рано критиковать

С его передачи на 18-й минуте Исаэль забил первый гол в игре, тогда как финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:0. При этом Бауыржан Исламхан не перестает подвергаться критике. Вообще, мнения болельщиков разделились. Одни считают, что он еще заиграет, а другие судачат о регрессе воспитанника таразского футбола.

На самом деле Исламхан по-прежнему остается одним из ключевых игроков «Кайрата», а голевое затишье в чемпионате, скорее всего, носит временный характер, чем регрессивный. Не будем забывать, что в нынешнем розыгрыше Кубка страны он забил три гола, вследствие чего рано или поздно его должно прорвать и в матчах премьер-лиги.

Также не будем забывать, что дебютный сезон 2014 года в составе «Кайрата» для него начинался еще хуже. Свой первый гол в чемпионате забил аж в 16-м туре, причем отметился дублем в выездном матче против «Тараза», алматинцы тогда победили (3:2), а первый голевой пас отдал в домашнем матче десятого тура с «Шахтером» (2:0), с его передачи Йосип Кнежевич открыл счет на девятой минуте. Всего в 31 матче забил пять голов и отдал девять ассистов в 2014 году.

В 2015-м сыграл на две игры меньше в премьер-лиге, но забил семь голов при шести результативных передачах.

Сезон-2016 получился самым лучшим для Исламхана в «Кайрате», в 31 матче забил 17 голов и отдал девять результативных передач.

В 2017-м провел 11 мячей и отдал восемь голевых передач в 27 играх.

Причем в большинстве случаев прибавлял по ходу сезона. Так что пока преждевременно критиковать полузащитника сборной Казахстана, на пик своей формы он должен выйти в середине чемпионата, тогда вероятнее всего и пойдут голы с ассистами.