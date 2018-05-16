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Сына Давида Сильвы выписали из больницы спустя 5 месяцев после рождения
Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва наконец может собраться с семьей дома в полном составе.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва наконец может собраться с семьей дома в полном составе.
Матео, сын игрока, родился раньше срока в декабре 2017 года. Спустя 5 месяцев его выписали из отделения интенсивной терапии.
Сам Сильва по ходу сезона в период между матчами улетал к сыну в Испанию с согласия главного тренера Пепа Гвардиолы.
«Мы наконец едем домой! Мы будем вечно благодарны невероятной команде больницы Casa de Salud за профессионализм и доброе отношение за эти 5 долгих месяцев. Спасибо!» — написал Сильва в инстаграме.