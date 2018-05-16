Члены УЕФА обеспокоены предложениями ФИФА по Лиге наций и реформированию клубного ЧМ

Встреча представителей УЕФА, профессиональных футбольных лиг Европы, клубов и европейского отделения FIFPro (Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов) состоялась в среду в Лионе. На ней в числе прочего обсуждали новые нормы клубного лицензирования и финансового fair play, конкурентный баланс и деятельность рабочей группы по трансферной системе ФИФА.

Что касается предложений ФИФА по клубному чемпионату мира и организации глобальной Лиги наций, представители совета УЕФА по стратегии выразили обеспокоенность сжатыми сроками и отсутствием конкретной информации. Кроме того, участники совета УЕФА подчеркнули необходимость определения четкой процедуры, в которой уважаются интересы уже существующих структур и всех вовлеченных сторон.

Ранее сообщалось, что ФИФА планирует увеличить число участников клубного чемпионата мира с 7 до 24 и проводить турнир раз в четыре года, а не ежегодно. При этом Лига наций может стать глобальной версией турниров, о создании которых уже объявили УЕФА и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Предполагается, что команды будут распределены на дивизионы в соответствии с рейтингом, будет предусмотрено повышение и понижение в классе.