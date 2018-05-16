Месси: У «Реала» есть то, чего нет у «Барселоны», — играя плохо, они идут вперёд

«У “Реала” есть игроки, которые являются лучшими на своих позициях в мире. Точно такая же ситуация и в “Барселоне”. Однако только у “сливочных” есть что-то, чего нет у нас. Даже играя плохо, им удаётся добиться успеха и продвинуться вперёд. “Барселона” должна быть намного лучше, чтобы обыгрывать мадридцев.

Последний матч “Барселоны” в Лиге чемпионов был ужасен. У нас было внушительное преимущество над “Ромой” в первой встрече (4:1), и мы думали, что уже находимся в полуфинале турнира. Затем уступили в ответной встрече со счётом 0:3. Это было огромным разочарованием для всей команды, ведь мы были так близки», — приводит слова Месси TyC Sports.