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19:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Месси: У «Реала» есть то, чего нет у «Барселоны», — играя плохо, они идут вперёд

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о мадридском «Реале», а также прокомментировал вылет каталонцев в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Источник: AP 2018

«У “Реала” есть игроки, которые являются лучшими на своих позициях в мире. Точно такая же ситуация и в “Барселоне”. Однако только у “сливочных” есть что-то, чего нет у нас. Даже играя плохо, им удаётся добиться успеха и продвинуться вперёд. “Барселона” должна быть намного лучше, чтобы обыгрывать мадридцев.
Последний матч “Барселоны” в Лиге чемпионов был ужасен. У нас было внушительное преимущество над “Ромой” в первой встрече (4:1), и мы думали, что уже находимся в полуфинале турнира. Затем уступили в ответной встрече со счётом 0:3. Это было огромным разочарованием для всей команды, ведь мы были так близки», — приводит слова Месси TyC Sports.

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