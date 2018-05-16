Двукратной олимпийской чемпионке 16 мая исполняется 40 лет.
СМИ: Фонсека продлил контракт с «Шахтером»
«Шахтер» продлил контракт с главным тренером Паулу Фонсекой на два года, утверждает O Jogo.
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«Шахтер» продлил контракт с главным тренером Паулу Фонсекой на два года, утверждает O Jogo.
Предыдущее соглашение с португальцем истекало 30 июня. Отмечается, что Фонсека по новому контракту заработает за сезон четыре миллиона евро. Напомним, что 45-летний специлист считался одним из кандидатов на пост главного тренера «Зенита».