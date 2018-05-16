Дэвид Мойес покидает пост главного тренера «Вест Хэма»
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» на своем официальном сайте объявил об уходе Дэвида Мойеса с поста главного тренера команды.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» на своем официальном сайте объявил об уходе Дэвида Мойеса с поста главного тренера команды.
Контракт Мойеса не будет продлен. Вместе с ним из «Вест Хэма» уходят его помощники Алан Ирвин, Стюарт Пирс и Билли Маккинлей.
Отмечается, что Мойес выполнил возложенную на него задачу и спас «Вест Хэм» от вылета из английской
«Я хотел бы официально выразить слова искренней благодарности Мойесу и его штабу за достижение цели сохранить “Вест Хэм” в
Салливан отметил, что руководства клуба намерено назначить нового тренера в течение 10 дней.
Мойес возглавил «Вест Хэм» в ноябре 2017 года и финишировал вместе с «молотобойцами» на 13-м месте в английской