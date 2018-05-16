Дэвид Мойес покидает пост главного тренера «Вест Хэма»

Источник: AP 2018

Контракт Мойеса не будет продлен. Вместе с ним из «Вест Хэма» уходят его помощники Алан Ирвин, Стюарт Пирс и Билли Маккинлей.

Отмечается, что Мойес выполнил возложенную на него задачу и спас «Вест Хэм» от вылета из английской премьер-лиги.

«Я хотел бы официально выразить слова искренней благодарности Мойесу и его штабу за достижение цели сохранить “Вест Хэм” в премьер-лиге. Дэвид проявил себя достойным и честным человеком, работать с ним было одно удовольствие. Он и его помощники заслуживают большого уважения за проделанную работу и покидают клуб с нашими наилучшими пожеланиями», — заявил совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан.

Салливан отметил, что руководства клуба намерено назначить нового тренера в течение 10 дней.