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15:43 (мск), источник: Р-Спорт

Дэвид Мойес покидает пост главного тренера «Вест Хэма»

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Вест Хэм Юнайтед» на своем официальном сайте объявил об уходе Дэвида Мойеса с поста главного тренера команды.

Источник: AP 2018

Контракт Мойеса не будет продлен. Вместе с ним из «Вест Хэма» уходят его помощники Алан Ирвин, Стюарт Пирс и Билли Маккинлей.

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Отмечается, что Мойес выполнил возложенную на него задачу и спас «Вест Хэм» от вылета из английской премьер-лиги.

«Я хотел бы официально выразить слова искренней благодарности Мойесу и его штабу за достижение цели сохранить “Вест Хэм” в премьер-лиге. Дэвид проявил себя достойным и честным человеком, работать с ним было одно удовольствие. Он и его помощники заслуживают большого уважения за проделанную работу и покидают клуб с нашими наилучшими пожеланиями», — заявил совладелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан.

Салливан отметил, что руководства клуба намерено назначить нового тренера в течение 10 дней.

Мойес возглавил «Вест Хэм» в ноябре 2017 года и финишировал вместе с «молотобойцами» на 13-м месте в английской премьер-лиге, набрав 42 очка. Ранее Мойес возглавлял «Престон Норт Энд» (1998−2002), «Эвертон» (2002−2013), «Манчестер Юнайтед» (2013−2014), «Реал Сосьедад» (2014−2015) и «Сандерленд» (2016−2017).

Вест Хэм Юнайтед
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