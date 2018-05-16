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15:29 (мск), источник: Sport24

Арабские шейхи, офис в Китае и пресс-атташе модель. Клуб, в котором будет работать Марадона

Sport24 — о брестском «Динамо».

Источник: Sport24

Во вторник Диего Марадона официально стал председателем правления брестского «Динамо» и приступит к обязанностям после ЧМ-2018. Sport24.ru рассказывает о клубе, где будет работать легенда сборной Аргентины.

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Вечно десятые

В первом чемпионате Белоруссии, который проводился в 1992 году, команда заняла третье место. Этот результат остается самым значимым. Если мы говорим про чемпионаты. Все остальные годы Брест был крепким середняком, который никогда не вылетал в первую лигу, но и не претендовал на что-то большее, чем пару раз за сезон прибить лидеров.

И если другие подобные Бресту команды — «Белшина», «Неман», «Днепр» и далее по списку — порой умудрялись быть в призах и даже выигрывать чемпионат, то результат «Динамо» был стабилен. Болельщики ничего не требовали от команды. Они понимали: будем в десятке — супер.

Готовят игроков для Лиги чемпионов

В начале и середине нулевых «Динамо» славилось малым количеством денег и большим количеством талантливой молодежи. Поэтому как только местная футбольная СДЮСШОР-5 выпускала толкового футболиста и он стабильно отыгрывал сезон в основе Бреста, ему была обеспечена дорога в БАТЭ. Александр Володько, Олег Страханович, Эдгар Олехнович, Виталий Гайдучик, Дмитрий Мозолевский — все они играли за БАТЭ (куда перешли из Бреста) в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Игрок для «Спартака»

Летом 2001 года состав «Спартака» пополнил белорусский нападающий Роман Василюк из мозырьской «Славии». За него заплатили немалые по тем временам деньги — миллион долларов. Василюк — тоже воспитанник «Динамо» и самый популярный игрок Бреста. В городе реально нет человека, который ни разу не слышал эту фамилию.

Правда, в «Спартаке» Василюк не закрепился. Хотя и забил сначала «Ростсельмашу», а во второй игре в красно-белой футболке — в ворота московского «Динамо». Но на этом его карьера в России завершилась.

В Бресте Василюк играет до сих пор. Сейчас ему 39.

Смена названий

Сезон-2012 команда провела под названием Футбольный клуб «Брест». Причиной ребрендинга стало невозможность договорить с обществом «Динамо» об использовании буквы «Д» на груди. Но спустя год ситуация изменилась и «Динамо» вернулось.

Раньше команда называлась «Буг» (по названию одной из рек, протекающих в городе) и «Спартак».

Арабские деньги

Летом 2016-го ситуация для брестского футбола изменилась. В команду пришли большие деньги, которые принесли серьезные люди из эмиратской компании Sohra Overseas. Компания помимо прочего занимается дистрибуцией белорусского автопрома (МАЗ, БелАЗ и так далее).

В итоге «Динамо» перестало быть командой, которая живет за счет областной администрации. Логотип «БрестЭнерго», который более десяти лет безнадежно смотрел на зрителей с бело-голубых футболок, уступил место кольцам Audi, а у клуба появилась возможность покупать хороших футболистов, а не продавать их.

Любители Кубков

Первый трофей арабские инвесторы получили весной 2017-го, когда «Динамо» завоевало Кубок страны, обыграв в финале солигорский «Шахтер».

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Этот трофей стал вторым в истории команды. За десять лет до этого (тоже по пенальти) Брест победил в финале Кубка у БАТЭ. И в этом сезоне «Динамо» снова дошло до главного кубкового матча. В соперниках снова Борисов.

Стадион

Арена у команды небольшая. Муниципальный спорткомплекс «Брестский», расположенный в центре города, вмещает всего десять тысяч человек. Но если до прихода шейхов он едва заполнялся на десятую часть, то сейчас в городе над Бугом регулярные аншлаги.

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Насколько известно, в планах у инвесторов строительно новой, более современной арены.

Шоу

Сразу после начала новой жизни в Бресте на всю катушку заработал пиар-отдел. Команда стала лидером Высшей лиги по созданию инфоповодов. На пост пресс-атташе была приглашена победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь 2008» Ольга Хиженкова.

Клуб стал приглашать известных футболистов. Подписан экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Приглашен на сборы бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи. Теперь подписали Марадону.

Турниры по киберспорту, розыгрыши автомобилей на матчах и офис в Китае. Клуб стремительно добирает то, что растерял за 15 лет.

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Марадоне в Бресте точно не будет скучно.

Владимир Колос

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