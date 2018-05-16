Арабские шейхи, офис в Китае и пресс-атташе модель. Клуб, в котором будет работать Марадона

Источник: Sport24

Во вторник Диего Марадона официально стал председателем правления брестского «Динамо» и приступит к обязанностям после ЧМ-2018. Sport24.ru рассказывает о клубе, где будет работать легенда сборной Аргентины.

Вечно десятые

В первом чемпионате Белоруссии, который проводился в 1992 году, команда заняла третье место. Этот результат остается самым значимым. Если мы говорим про чемпионаты. Все остальные годы Брест был крепким середняком, который никогда не вылетал в первую лигу, но и не претендовал на что-то большее, чем пару раз за сезон прибить лидеров.

И если другие подобные Бресту команды — «Белшина», «Неман», «Днепр» и далее по списку — порой умудрялись быть в призах и даже выигрывать чемпионат, то результат «Динамо» был стабилен. Болельщики ничего не требовали от команды. Они понимали: будем в десятке — супер.

Готовят игроков для Лиги чемпионов

В начале и середине нулевых «Динамо» славилось малым количеством денег и большим количеством талантливой молодежи. Поэтому как только местная футбольная СДЮСШОР-5 выпускала толкового футболиста и он стабильно отыгрывал сезон в основе Бреста, ему была обеспечена дорога в БАТЭ. Александр Володько, Олег Страханович, Эдгар Олехнович, Виталий Гайдучик, Дмитрий Мозолевский — все они играли за БАТЭ (куда перешли из Бреста) в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Игрок для «Спартака»

Летом 2001 года состав «Спартака» пополнил белорусский нападающий Роман Василюк из мозырьской «Славии». За него заплатили немалые по тем временам деньги — миллион долларов. Василюк — тоже воспитанник «Динамо» и самый популярный игрок Бреста. В городе реально нет человека, который ни разу не слышал эту фамилию.

Правда, в «Спартаке» Василюк не закрепился. Хотя и забил сначала «Ростсельмашу», а во второй игре в красно-белой футболке — в ворота московского «Динамо». Но на этом его карьера в России завершилась.

В Бресте Василюк играет до сих пор. Сейчас ему 39.

Смена названий

Сезон-2012 команда провела под названием Футбольный клуб «Брест». Причиной ребрендинга стало невозможность договорить с обществом «Динамо» об использовании буквы «Д» на груди. Но спустя год ситуация изменилась и «Динамо» вернулось.

Раньше команда называлась «Буг» (по названию одной из рек, протекающих в городе) и «Спартак».

Арабские деньги

Летом 2016-го ситуация для брестского футбола изменилась. В команду пришли большие деньги, которые принесли серьезные люди из эмиратской компании Sohra Overseas. Компания помимо прочего занимается дистрибуцией белорусского автопрома (МАЗ, БелАЗ и так далее).

В итоге «Динамо» перестало быть командой, которая живет за счет областной администрации. Логотип «БрестЭнерго», который более десяти лет безнадежно смотрел на зрителей с бело-голубых футболок, уступил место кольцам Audi, а у клуба появилась возможность покупать хороших футболистов, а не продавать их.

Любители Кубков

Первый трофей арабские инвесторы получили весной 2017-го, когда «Динамо» завоевало Кубок страны, обыграв в финале солигорский «Шахтер».

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Этот трофей стал вторым в истории команды. За десять лет до этого (тоже по пенальти) Брест победил в финале Кубка у БАТЭ. И в этом сезоне «Динамо» снова дошло до главного кубкового матча. В соперниках снова Борисов.

Стадион

Арена у команды небольшая. Муниципальный спорткомплекс «Брестский», расположенный в центре города, вмещает всего десять тысяч человек. Но если до прихода шейхов он едва заполнялся на десятую часть, то сейчас в городе над Бугом регулярные аншлаги.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BWxpYyel83Q/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.28703703703704% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWxpYyel83Q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">⚪️? Красота на трибунах перед матчем! #fcdb1960</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/dynamobrest/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Dynamo Brest</a> (@dynamobrest) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-20T16:51:21+00:00">20 Июл 2017 в 9:51 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Насколько известно, в планах у инвесторов строительно новой, более современной арены.

Шоу

Сразу после начала новой жизни в Бресте на всю катушку заработал пиар-отдел. Команда стала лидером Высшей лиги по созданию инфоповодов. На пост пресс-атташе была приглашена победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь 2008» Ольга Хиженкова.

Клуб стал приглашать известных футболистов. Подписан экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский. Приглашен на сборы бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи. Теперь подписали Марадону.

Турниры по киберспорту, розыгрыши автомобилей на матчах и офис в Китае. Клуб стремительно добирает то, что растерял за 15 лет.

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Марадоне в Бресте точно не будет скучно.