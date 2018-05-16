Арабские шейхи, офис в Китае и пресс-атташе модель. Клуб, в котором будет работать Марадона
Sport24 — о брестском «Динамо».
Sport24 — о брестском «Динамо».
Во вторник Диего Марадона официально стал председателем правления брестского «Динамо» и приступит к обязанностям после ЧМ-2018. Sport24.ru рассказывает о клубе, где будет работать легенда сборной Аргентины.
Вечно десятые
В первом чемпионате Белоруссии, который проводился в 1992 году, команда заняла третье место. Этот результат остается самым значимым. Если мы говорим про чемпионаты. Все остальные годы Брест был крепким середняком, который никогда не вылетал в первую лигу, но и не претендовал на
И если другие подобные Бресту команды — «Белшина», «Неман», «Днепр» и далее по списку — порой умудрялись быть в призах и даже выигрывать чемпионат, то результат «Динамо» был стабилен. Болельщики ничего не требовали от команды. Они понимали: будем в десятке — супер.
Готовят игроков для Лиги чемпионов
В начале и середине нулевых «Динамо» славилось малым количеством денег и большим количеством талантливой молодежи. Поэтому как только местная футбольная СДЮСШОР-5 выпускала толкового футболиста и он стабильно отыгрывал сезон в основе Бреста, ему была обеспечена дорога в БАТЭ. Александр Володько, Олег Страханович, Эдгар Олехнович, Виталий Гайдучик, Дмитрий Мозолевский — все они играли за БАТЭ (куда перешли из Бреста) в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Игрок для «Спартака»
Летом 2001 года состав «Спартака» пополнил белорусский нападающий Роман Василюк из мозырьской «Славии». За него заплатили немалые по тем временам деньги — миллион долларов. Василюк — тоже воспитанник «Динамо» и самый популярный игрок Бреста. В городе реально нет человека, который ни разу не слышал эту фамилию.
Правда, в «Спартаке» Василюк не закрепился. Хотя и забил сначала «Ростсельмашу», а во второй игре в
В Бресте Василюк играет до сих пор. Сейчас ему 39.
Смена названий
Сезон-2012 команда провела под названием Футбольный клуб «Брест». Причиной ребрендинга стало невозможность договорить с обществом «Динамо» об использовании буквы «Д» на груди. Но спустя год ситуация изменилась и «Динамо» вернулось.
Раньше команда называлась «Буг» (по названию одной из рек, протекающих в городе) и «Спартак».
Арабские деньги
Летом 2016-го ситуация для брестского футбола изменилась. В команду пришли большие деньги, которые принесли серьезные люди из эмиратской компании Sohra Overseas. Компания помимо прочего занимается дистрибуцией белорусского автопрома (МАЗ, БелАЗ и так далее).
В итоге «Динамо» перестало быть командой, которая живет за счет областной администрации. Логотип «БрестЭнерго», который более десяти лет безнадежно смотрел на зрителей с
Любители Кубков
Первый трофей арабские инвесторы получили весной 2017-го, когда «Динамо» завоевало Кубок страны, обыграв в финале солигорский «Шахтер».
Этот трофей стал вторым в истории команды. За десять лет до этого (тоже по пенальти) Брест победил в финале Кубка у БАТЭ. И в этом сезоне «Динамо» снова дошло до главного кубкового матча. В соперниках снова Борисов.
Стадион
Арена у команды небольшая. Муниципальный спорткомплекс «Брестский», расположенный в центре города, вмещает всего десять тысяч человек. Но если до прихода шейхов он едва заполнялся на десятую часть, то сейчас в городе над Бугом регулярные аншлаги.
Насколько известно, в планах у инвесторов строительно новой, более современной арены.
Шоу
Сразу после начала новой жизни в Бресте на всю катушку заработал
Клуб стал приглашать известных футболистов. Подписан
Турниры по киберспорту, розыгрыши автомобилей на матчах и офис в Китае. Клуб стремительно добирает то, что растерял за 15 лет.
Марадоне в Бресте точно не будет скучно.
Владимир Колос