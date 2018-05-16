Двукратной олимпийской чемпионке 16 мая исполняется 40 лет.
Сын Марсело отдал пас головой каждому игроку «Реала»
Энцо, 8-летний сын защитника «Реала» Марсело, показал умение играть головой.
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Энцо, 8-летний сын защитника «Реала» Марсело, показал умение играть головой.
В раздевалке мадридцев мальчик отдал пас головой каждому из футболистов, не опуская мяч на пол, а затем попал в корзину.
Игроки «Реала» бурно отметили это достижение.