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14:47 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Сын Марсело отдал пас головой каждому игроку «Реала»

Энцо, 8-летний сын защитника «Реала» Марсело, показал умение играть головой.

В раздевалке мадридцев мальчик отдал пас головой каждому из футболистов, не опуская мяч на пол, а затем попал в корзину.

Игроки «Реала» бурно отметили это достижение.

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