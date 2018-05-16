«Решала», или кто сейчас является лучшим джокером КПЛ

Лучшим бомбардиром является нападающий «Астаны» Патрик Твумаси, а вот лучшим джокером на данный момент считается форвард «Тобола» Танат Нусербаев. На его счету три мяча, причем все голы он забил после выхода на замену.

В третьем туре его точный удар позволил костанайцам сравнять счет (1:1) в гостевом матче с «Кызыл-Жар СК», а вскоре его одноклубник Максим Федин помог «Тоболу» вырвать победу с итоговым результатом 2:1.

В шестом туре Нусербаев не позволил своему клубу дома проиграть «Акжайыку», проведя ответный мяч на 70-й минуте (1:1).

В десятом туре Танат забил победный гол в домашней игре с «Кайратом» (1:0), причем это сделал за две минуты до конца основного времени.

Интересно, что все десять мячей «Тобола» в десяти турах провели новички клуба. По три раза отличились Антон Шиндер, Танат Нусербаев, дважды ворота соперников поражал Бауыржан Турысбек, а также по голу забили Максим Федин и Джаба Канкава.