«Динамо» (Брест): Марадона хочет приехать в Белоруссию до окончания ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» во вторник вечером на своем официальном сайте сообщило, что Марадона подписал трехлетний контракт и вступил в должность председателя правления брестского клуба.

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Отмечалось, что Марадона будет заниматься «вопросами стратегического развития клуба», а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо» (Брест).

«У Диего есть контракт с венесуэльским телевидением, согласно которому он сейчас будет работать на чемпионате мира в России. После того как чемпионат закончится, у нас с ним договоренность, что он приедет в клуб знакомиться и вникать в работу всех структурных подразделений. Был порыв у Диего приехать раньше, во время непосредственно проведения самого чемпионата, хотя бы на день либо два, и такая вероятность остается, но в то же время она не имеет какой-то четкости», — отметила Хижинкова.

По ее словам, согласно нынешней договоренности с клубом, Марадона приедет в Белоруссию в июле. «И мы, конечно же, анонсируем обязательно его появление… Это событие мы не будем утаивать и о нем дадим знать», — заверила пресс-секретарь.

Хижинкова также рассказала, что во время работы с белорусским клубом Марадона «не сможет постоянно находиться в Бресте», поскольку «у него есть ряд (других) договоров, заключенных на данный момент». При этом собеседница агентства отметила, что 57-летний аргентинец «будет находиться в Бресте значительную часть своего времени» и что у него в связи с новой работой в Белоруссии позитивный настрой.