«Эвертон» объявил об уходе Эллардайса с поста главного тренера
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Эвертон» на своем официальном сайте объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Эвертон» на своем официальном сайте объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды.
Как сообщается, руководство «Эвертона» поблагодарило Эллардайса за работу на протяжении последних семи месяцев, но в долгосрочной перспективе команде нужен новый тренер.
«От имени председателя и совета директоров я хотела бы поблагодарить Сэма за работу, которую он проделал в “Эвертоне” за последние семь месяцев. В минувшем сезоне Сэм был привлечен в сложное время, чтобы обеспечить нам определенную стабильность, и мы благодарны ему за это», — заявила член совета директоров Дениз
«Однако мы приняли решение, что в рамках нашего долгосрочного плана мы назначим нового тренера этим летом и немедленно начнем процесс по его поиску», — добавила
Сэм Эллардайс, бывший главный тренер сборной Англии, возглавил «Эвертон» в конце ноября 2017 года. При нем «ириски» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице английской