«Эвертон» объявил об уходе Эллардайса с поста главного тренера

Источник: Reuters

Как сообщается, руководство «Эвертона» поблагодарило Эллардайса за работу на протяжении последних семи месяцев, но в долгосрочной перспективе команде нужен новый тренер.

«От имени председателя и совета директоров я хотела бы поблагодарить Сэма за работу, которую он проделал в “Эвертоне” за последние семь месяцев. В минувшем сезоне Сэм был привлечен в сложное время, чтобы обеспечить нам определенную стабильность, и мы благодарны ему за это», — заявила член совета директоров Дениз Барретт-Баксендейл.

«Однако мы приняли решение, что в рамках нашего долгосрочного плана мы назначим нового тренера этим летом и немедленно начнем процесс по его поиску», — добавила Барретт-Баксендейл.