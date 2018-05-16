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13:05 (мск), источник: Р-Спорт

«Эвертон» объявил об уходе Эллардайса с поста главного тренера

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Эвертон» на своем официальном сайте объявил об уходе Сэма Эллардайса с поста главного тренера команды.

Источник: Reuters

Как сообщается, руководство «Эвертона» поблагодарило Эллардайса за работу на протяжении последних семи месяцев, но в долгосрочной перспективе команде нужен новый тренер.

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«От имени председателя и совета директоров я хотела бы поблагодарить Сэма за работу, которую он проделал в “Эвертоне” за последние семь месяцев. В минувшем сезоне Сэм был привлечен в сложное время, чтобы обеспечить нам определенную стабильность, и мы благодарны ему за это», — заявила член совета директоров Дениз Барретт-Баксендейл.

«Однако мы приняли решение, что в рамках нашего долгосрочного плана мы назначим нового тренера этим летом и немедленно начнем процесс по его поиску», — добавила Барретт-Баксендейл.

Сэм Эллардайс, бывший главный тренер сборной Англии, возглавил «Эвертон» в конце ноября 2017 года. При нем «ириски» финишировали на восьмом месте в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 49 очков.

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