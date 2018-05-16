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12:14 (мск), источник: Vesti.kz

Месси рассказал правду о соперничестве с Роналду

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал мнение о том, что он конкурирует с нападающим мадридским «Реала» Криштиану Роналду за звание лучшего игрока в истории футбола.

«Я не заинтересован в том, чтобы стать лучшим в истории. Я никогда не задумывался о том, чтобы стать первым, вторым, третьим или четвертым.

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Каждый раз, начиная сезон, думаю о том, чтобы постараться стать лучше как футболист, выиграть все турниры, оставить все силы на поле в каждом матче, полностью выкладываясь ради своих партнеров.

Статус лучшего в истории для меня ничего не изменит. Я всегда хочу совершенствоваться. Я ни с кем не соперничаю. Я играю не для того, чтобы стать лучшим в истории, а чтобы просто с каждым годом становиться сильнее и продолжать выигрывать, — сказал Месси, слова которого приводит TyC Sports.

Отметим, что с 2008 года только Роналду и Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты — «Золотой мяч». У обоих игроков по пять призов.

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