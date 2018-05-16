Месси рассказал правду о соперничестве с Роналду
Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал мнение о том, что он конкурирует с нападающим мадридским «Реала» Криштиану Роналду за звание лучшего игрока в истории футбола.
Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал мнение о том, что он конкурирует с нападающим мадридским «Реала» Криштиану Роналду за звание лучшего игрока в истории футбола.
«Я не заинтересован в том, чтобы стать лучшим в истории. Я никогда не задумывался о том, чтобы стать первым, вторым, третьим или четвертым.
Каждый раз, начиная сезон, думаю о том, чтобы постараться стать лучше как футболист, выиграть все турниры, оставить все силы на поле в каждом матче, полностью выкладываясь ради своих партнеров.
Статус лучшего в истории для меня ничего не изменит. Я всегда хочу совершенствоваться. Я ни с кем не соперничаю. Я играю не для того, чтобы стать лучшим в истории, а чтобы просто с каждым годом становиться сильнее и продолжать выигрывать, — сказал Месси, слова которого приводит TyC Sports.
Отметим, что с 2008 года только Роналду и Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты — «Золотой мяч». У обоих игроков по пять призов.