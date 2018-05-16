Месси рассказал правду о соперничестве с Роналду

«Я не заинтересован в том, чтобы стать лучшим в истории. Я никогда не задумывался о том, чтобы стать первым, вторым, третьим или четвертым.

Каждый раз, начиная сезон, думаю о том, чтобы постараться стать лучше как футболист, выиграть все турниры, оставить все силы на поле в каждом матче, полностью выкладываясь ради своих партнеров.

Статус лучшего в истории для меня ничего не изменит. Я всегда хочу совершенствоваться. Я ни с кем не соперничаю. Я играю не для того, чтобы стать лучшим в истории, а чтобы просто с каждым годом становиться сильнее и продолжать выигрывать, — сказал Месси, слова которого приводит TyC Sports.