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12:40 (мск), источник: ТАСС

Более 20 болельщиков «Спортинга» задержаны за нападение на тренировочную базу клуба

ТАСС, 16 мая. Португальская полиция задержала 21 болельщика лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» за нападение на тренировочную базу команды. Об этом сообщает издание O Jogo.

В понедельник около 50 человек проникли на территорию базы и атаковали игроков и сотрудников клуба с использованием металлических предметов. Среди пострадавших игроки Руй Патрисио, Маркос Акунья, Вилльям Карвалью, Родриго Батталья, Йосип Мишич и тренеры Жорже Жезуш и Рауль Хосе. У голландского нападающего Баса Доста осталось несколько ран на голове.

Руководство «Спортинга» выступило с осуждением произошедшего. Однако футболисты обвинили руководство клуба в недостаточном обеспечении безопасности. Сообщается, что игроки собираются бойкотировать финальный матч Кубка Португалии против «Авеша», который запланирован на 20 мая. Некоторые футболисты хотят разорвать контракт с клубом.

«Спортинг» по итогам прошедшего сезона не смог завоевать путевку в Лигу чемпионов, заняв третье место в чемпионате Португалии с 78 очками. Второе место заняла лиссабонская «Бенфика» (81), чемпионом стал «Порту» (88). В последнем туре «Спортинг» проиграл на выезде «Маритиму» (1:2).

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