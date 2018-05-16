Более 20 болельщиков «Спортинга» задержаны за нападение на тренировочную базу клуба

В понедельник около 50 человек проникли на территорию базы и атаковали игроков и сотрудников клуба с использованием металлических предметов. Среди пострадавших игроки Руй Патрисио, Маркос Акунья, Вилльям Карвалью, Родриго Батталья, Йосип Мишич и тренеры Жорже Жезуш и Рауль Хосе. У голландского нападающего Баса Доста осталось несколько ран на голове.

Руководство «Спортинга» выступило с осуждением произошедшего. Однако футболисты обвинили руководство клуба в недостаточном обеспечении безопасности. Сообщается, что игроки собираются бойкотировать финальный матч Кубка Португалии против «Авеша», который запланирован на 20 мая. Некоторые футболисты хотят разорвать контракт с клубом.