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11:35 (мск), источник: Р-Спорт

Диего Марадона поблагодарил брестское «Динамо» за доверие

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона, назначенный на пост председателя правления брестского «Динамо», поблагодарил белорусский клуб за доверие.

Источник: Reuters

В ночь со вторника на среду было объявлено, что чемпион мира 1986 года Марадона занял пост председателя правления клуба, подписав трехлетний контракт.

«Теперь я президент клуба “Динамо-Брест”. Спасибо за доверие и веру в меня», — написал Марадона в своем аккаунте в Instagram.

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Подписчики 57-летнего Марадоны в комментариях к фотографии пожелали ему удачи в Белоруссии, а также сообщили, что новость о будущем переезде аргентинца в Брест стала неожиданностью и приятным сюрпризом.

Агент и адвокат Марадоны Матиас Морло, в свою очередь, назвал работу в Бресте для аргентинца «новой задачей». «Он столкнется с ней точно так же, как сталкивался с другими в своей жизни», — написал Морло в своем аккаунте в Instagram.

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Ранее Марадона возглавлял «Аль-Фуджайру» из ОАЭ. Также он руководил клубами «Текстил Мандия», «Расинг» (Авельянеда), сборной Аргентины и «Аль-Васл» (ОАЭ).

«Динамо» после семи туров с 9 очками занимает 8-е место в высшей лиге Белоруссии. 19 мая на стадионе «Спартак» в Могилеве команда из Бреста в финальной встрече Кубка Белоруссии сыграет с борисовским БАТЭ.

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