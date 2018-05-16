Игроки «Спортинга» могут бойкотировать финал Кубка Португалии из-за нападения фанатов

Источник: Reuters

Во вторник сообщалось, что около пятидесяти фанатов «Спортинга» вторглись на базу команды и избили некоторых футболистов клуба.

У нападающего Баса Доста в результате произошедшего оказалась разбита голова. От действий фанатов также пострадали Руй Патрисиу, Виллиам Карвалью, Родриго Батталья и Йосип Мишич.

Как утверждает издание, первой реакцией игроков на случившееся было отказаться от игры за кубок. Кроме того, некоторые даже считают, что инцидент допущен намеренно. Футболисты отказываются разговаривать с президентом «Спортинга» Бруно де Карвалью и обратились к компетентным специалистам по вопросу возможности расторжения контрактов с клубом.