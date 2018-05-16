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11:19 (мск), источник: Р-Спорт

Игроки «Спортинга» могут бойкотировать финал Кубка Португалии из-за нападения фанатов

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Футболисты лиссабонского «Спортинга» могут бойкотировать финальный матч Кубка Португалии после того, как некоторые из них подверглись нападению со стороны фанатов клуба, сообщает ojogo.pt.

Источник: Reuters

Во вторник сообщалось, что около пятидесяти фанатов «Спортинга» вторглись на базу команды и избили некоторых футболистов клуба.

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У нападающего Баса Доста в результате произошедшего оказалась разбита голова. От действий фанатов также пострадали Руй Патрисиу, Виллиам Карвалью, Родриго Батталья и Йосип Мишич.

Как утверждает издание, первой реакцией игроков на случившееся было отказаться от игры за кубок. Кроме того, некоторые даже считают, что инцидент допущен намеренно. Футболисты отказываются разговаривать с президентом «Спортинга» Бруно де Карвалью и обратились к компетентным специалистам по вопросу возможности расторжения контрактов с клубом.

«Спортинг» по итогам сезона занял третье место в чемпионате Португалии. 20 мая лиссабонцам в финале Кубка страны предстоит встреча с «Авешем».

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