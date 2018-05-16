Каньяс, Сзоке, Примус и другие. Как выступают экс-футболисты КПЛ в чемпионате Беларуси

«Динамо-Минск» (текущее место в чемпионате — 2)

Александр Макась — 4 матча, 1 гол, 1 результативная передача.

Воспитанник детско-юношеской спортшколы минского клуба МТЗ-РИПО лишь одну игру из четырех провел полностью. И пока не является ударным форвардом своей команды. Впрочем, низкую результативность он показывал и в «Атырау» в 2016 году. Забил один мяч в 24 матчах.

«Слуцк» (3)

Роберт Примус — 4 матча, 2 предупреждения.

На 27-летнего тринидадца в «Слуцке» очень рассчитывают, хоть он в силу разных причин появлялся не во всех матчах чемпионата. Но с учетом кубковых встреч выходил на поле в шести случаях, и всякий раз играл все 90 минут. Казахстанским болельщикам прекрасно знаком по выступлениям за «Актобе» (2011−2015).

«Торпедо-БелАЗ» (4)

Сергей Концевой — 2 матча.

Воспитанник белорусского футбола в 2012 году защищал цвета «Тобола». Дебютировал не сразу, хотя попадал в заявку команды на матчи при Вячеславе Грозном. В общей сложности отыграл 19 игр и забил два гола. В состав нынешнего клуба 31-летний защитник не проходит.

«Неман» (5)

Филипп Рудик — 0 матчей

Леонид Ковель — 7 матчей, 1 гол, 1 предупреждение.

31-летний Рудик еще не играл в нынешнем сезоне за «Неман». При этом в Казахстане поиграл сразу за три клуба: «Атырау» (2014), «Спартак» (2014), «Жетысу» (2016). В сумме провел 31 матч, забил один гол.

Ковель в январе 2013-го заключил годичный контракт с «Иртышом». Принял участие в шести играх, после чего был вынужден покинуть команду из-за травмы.

«Шахтер», Солигорск (7)

Юлиус Сзоке — 7 матчей, 2 предупреждения

Рохер Каньяс — 7 матчей.

Футболисты не нуждаются в широком представлении. Разве что стал неожиданным уход Сзоке из карагандинского «Шахтера» в солигорский клуб этой зимой. Игрок-то молодой и амбициозный.

Каньяс в последние годы регрессировал, поэтому его отъезд напрашивался. Тем не менее, оба являются ведущими игроками белорусского «Шахтера», который возглавляет Сергей Ташуев. В прошлом году российский специалист по семейным обстоятельствам отказался возглавить «Тобол».

«Динамо-Брест» (8)

Марвин Огунжими — 2 матча.

О 30-летнем бельгийском нападающем мы неоднократно писали. Достаточно напомнить, что в последние годы он не мог найти свою команду, в том числе в пролете оказался в «Окжетпесе» в 2017 году. Не исключено, что и в «Динамо» надолго не задержится из-за высокой конкуренции в атакующей линии. Тренерский штаб на данный момент больше доверяет Артему Милевскому и Джоэлю Фамейе.

«Ислочь» (10)

Павел Кирильчик — 3 матча

Александр Быченок — 6 матчей, 1 предупреждение.

Ранее пути футболистов разминулись в «Кайрате». Если Кирильчик играл в 2011 году (27 игр), то Быченок появился в алматинском клубе в 2012-м уже после отъезда Кирильчика, и провел всего семь матчей. Зато сейчас в «Ислоче» Александр получает регулярную игровую практику, тогда как Павел чаще остается в резерве.

«Гомель» (14)

Лассина Дао — 4 матча

Мохамед Конате — 7 матчей, 2 гола, 1 предупреждение.

«Гомель» неудачно стартовал, забил два гола в семи турах, а в таблице идет аж на 14-м месте из 16. Причем два мяча в активе экс-форварда «Кайрата-А» Конате. Дао, заруливший на пять игр в «Актобе» в 2016 году, еще не обрел голевое чутье.

Отметим, чемпионат Беларуси при участии 16 клубов стартовал 30 марта, проведено семь туров.

Фото: ФК «Шахтер» (Солигорск)