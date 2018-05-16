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10:05 (мск), источник: Vesti.kz

Месси о возможном переходе Неймара в «Реал»: Будет ужасным событием, большим ударом для всех нас

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слухи о возможном переходе бывшего форварда каталонской команды Неймара в стан принципиального соперника — мадридский «Реал».

«Учитывая то, какое значение Неймар имеет для “Барселоны”, его трансфер в “Реал” будет ужасным событием. В составе “Барсы” он выиграл большие титулы — Лигу чемпионов и Ла Лигу. Это будет серьезным ударом для всех нас. Кроме того, он сделает “Реал” сильнее», — цитирует Месси Sport.es.

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Аргентинец также заявил, что общался с Неймаром и уже все знает. По информации источника, это означает, что бразилец все же останется в родном «Пари Сен-Жермене».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы. Прошлым летом бразилец перешел из каталонского клуба в ПСЖ за 222 миллиона евро.

В последнее время в СМИ все чащи стали появляться новости о том, что Неймар намерен покинуть ПСЖ, так как недоволен уровнем чемпионата Франции. В середине марта The Mirror сообщала, что игрок попросил отца начать переговоры по переходу в «Реал».

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