Месси о возможном переходе Неймара в «Реал»: Будет ужасным событием, большим ударом для всех нас

«Учитывая то, какое значение Неймар имеет для “Барселоны”, его трансфер в “Реал” будет ужасным событием. В составе “Барсы” он выиграл большие титулы — Лигу чемпионов и Ла Лигу. Это будет серьезным ударом для всех нас. Кроме того, он сделает “Реал” сильнее», — цитирует Месси Sport.es.

Аргентинец также заявил, что общался с Неймаром и уже все знает. По информации источника, это означает, что бразилец все же останется в родном «Пари Сен-Жермене».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 годы. Прошлым летом бразилец перешел из каталонского клуба в ПСЖ за 222 миллиона евро.